Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este miércoles 14 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se presenta con nubes dispersas. La temperatura actual es de 15°, con una sensación térmica de 16°. La humedad es del 86%, lo que genera una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica se mantiene en 1015 hPa.

El clima hoy miércoles 14 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 20°. Las condiciones del viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad alta podría generar una sensación de calor, a pesar de que la temperatura máxima no será excesivamente elevada. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente despejado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Santa Fe se mantendrá variado. El jueves 15 de octubre, se anticipa un cielo despejado con temperaturas que oscilarán entre 12° y 23°. Para el viernes 16, se pronostican lluvias ligeras, con mínimas de 10° y máximas de 20°. El fin de semana, las temperaturas volverán a ascender, alcanzando máximas de hasta 23° el domingo 18, con cielos mayormente despejados.