Rooney critica a Lisandro Martínez por sus declaraciones sobre el Manchester United

Buenos Aires, 13 octubre (NA) – El exdelantero del Manchester United Wayne Rooney, en su rol como comentarista de la UEFA Champions League, cuestionó las recientes declaraciones del argentino Lisandro Martínez, a quien consideró que "se pasó de la raya". Según información de la Agencia Noticias Argentinas, Rooney opinó que la forma en que el defensor se expresó ante los medios sobre la dirigencia del club no fue apropiada, sugiriendo que tales comentarios debieron mantenerse en privado.

Martínez había manifestado su descontento hacia la directiva del Manchester United, responsabilizándolos por la falta de inversión en el mercado de pases, lo que, según él, repercutió en la reciente derrota del equipo en la competición europea.

El Manchester United sufrió una caída de 2-0 ante el Atlético de Madrid, un partido en el que apenas logró realizar disparos al arco rival, evidenciando una notable diferencia entre ambos equipos. Esto provocó la indignación de Martínez, quien expresó que el equipo tuvo una "actuación muy pobre" y vinculó este desempeño a la situación actual del club, que solo ha acumulado seis puntos en seis partidos de la liga inglesa.

El defensor, que tuvo que abandonar el campo en la última final del Mundial entre Argentina y España, también criticó la falta de incorporaciones y señaló: "Espero más de nuestro director deportivo". Aunque reconoció que los jugadores debían hacer más, volvió a dirigir su mirada hacia quienes toman las decisiones: "Esta noche es fácil señalar al entrenador y a los jugadores, pero también tenemos que mirar a otras áreas".

Ante estas declaraciones, Wayne Rooney, quien anotó 253 goles en 559 partidos con el Manchester, no se guardó su opinión. "Creo que se pasó de la raya y esos comentarios debieron hacerse internamente", afirmó el exdelantero que surgió del Everton. Además, sugirió que para que el club realice más inversiones, "él debería ser uno de los que cruce la puerta".

Rooney también expresó que el rendimiento de Martínez "no ha sido suficientemente bueno" y, aunque coincidió en la necesidad de refuerzos en defensa y ataque, cuestionó la sinceridad de las declaraciones del defensor.

Finalmente, Rooney calificó la actuación del equipo como "aceptable" y criticó nuevamente al jugador: "Está faltándole el respeto a sus compañeros. Esto no va ayudar a su situación actual en el club".