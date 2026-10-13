Ricardo Arjona y Grupo Firme: 10 millones de vistas en su colaboración "Amor factura"

Buenos Aires, 13 de octubre (NA) -- El aclamado cantautor guatemalteco Ricardo Arjona y el Grupo Firme han superado las 10 millones de visualizaciones en su reciente colaboración, "Amor factura", a tan solo dos semanas de su lanzamiento.

Este fenómeno musical ha logrado un hito significativo, con un video que ha mantenido un ritmo constante de un millón de visualizaciones diarias. La colaboración se ha establecido firmemente en las plataformas digitales, marcando el primer cruce musical entre el artista guatemalteco y la agrupación mexicana.

El sencillo fue estrenado el pasado 2 de octubre, con Eduin Caz como vocalista principal junto a Arjona. La canción fusiona el regional mexicano y el bolero norteño, presentando una narrativa que resulta incómodamente actual.

La letra coloca a Arjona en un rol de "más autor que nunca", según la sinopsis oficial. La canción, que se subtitula "Alguien lo tenía que decir", entrelaza dos universos inesperados, logrando captar la atención tanto por su ritmo como por su contenido.

En un clip detrás de escena, Arjona comparte su experiencia de crear la canción. Relata que vio un video donde Caz aparecía mientras interpretaba una de sus canciones, lo que lo llevó a componer: "Lo escuché, salí a un balcón y empecé a componer".

Además, Arjona expresó su deseo de colaborar con Caz: "Pensé: ‘Aquí hay una canción y la tengo que hacer con estos muchachos’. Entonces me dio por buscar a Eduin y pasó que aquí hay una emoción compartida".

Durante la grabación, Arjona sorprendió a Grupo Firme al regalarles una guitarra autografiada. Caz, emocionado, le agradeció: "Usted no sabe el sueño que está cumpliendo. Traje a mi esposa, ella es testigo de lo fanático que soy de usted y de su música. Mis tres hijos se hicieron con la música de Ricardo Arjona".