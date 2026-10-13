El FMI explicó por qué prevé menos crecimiento en Argentina y anticipó un repunte este trimestre

El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo del 3,5% al 2,1% su proyección de crecimiento para la Argentina en 2026, aunque espera que la actividad comience a recuperarse durante el último trimestre del año y que esa mejora se afiance en 2027 y 2028.

La subdirectora del Departamento de Estudios del organismo, Petya Koeva Brooks, explicó que el recorte responde a una actividad menor a la prevista hasta el tercer trimestre. Vinculó ese desempeño con la debilidad de la demanda interna, las condiciones financieras todavía restrictivas y la transformación estructural de la economía argentina.

“Hemos detectado una demanda interna más débil en un contexto de condiciones financieras internas que aún son restrictivas y de la transformación estructural en curso de la economía argentina”, señaló durante la presentación de las Perspectivas Económicas Globales (WEO).

Pese a ese diagnóstico, la funcionaria sostuvo que el Fondo espera un cambio de tendencia entre octubre y diciembre. Para 2027, proyectó una expansión del PBI del 3,5%. "Esperamos que el crecimiento comience a recuperarse en el último trimestre de este año y que se fortalezca aún más en 2027 y 2028", afirmó.

Koeva Brooks atribuyó esa recuperación prevista a una evolución favorable de los términos de intercambio, una flexibilización de las condiciones financieras y un repunte de la inversión. También destacó el papel de las exportaciones agropecuarias y energéticas.

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Sobre el programa económico del gobierno de Javier Milei, consideró que el ajuste fiscal fue "un elemento fundamental" del proceso de estabilización.

El informe también incluyó previsiones más altas de inflación. Para 2026, el FMI estimó un promedio anual del 32,5%. Para 2027, elevó su cálculo al 21,2%, frente al 15,7% que había previsto: una diferencia de 5,5 puntos porcentuales.

En el mercado laboral, el organismo proyectó una tasa de desempleo del 7,6% para este año y del 7,1% para 2027. En su reporte de seis meses atrás, esas estimaciones eran del 7,2% y del 6,9%, respectivamente.

La revisión del FMI coincide con el recorte de las proyecciones de crecimiento del Banco Mundial para la Argentina.

Los datos se difundieron en el marco de las reuniones conjuntas del Fondo y el Banco Mundial en Tailandia, de las que participará el ministro de Economía, Luis Caputo.

Durante el viaje, el ministro tiene prevista una reunión con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, mientras avanzan las negociaciones por la tercera revisión del programa de US$20.000 millones acordado en 2025. También se reunirá con el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, y con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.