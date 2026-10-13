El FMI explicó por qué prevé menos crecimiento en Argentina y anticipó un repunte este trimestre
El organismo atribuyó la revisión a la debilidad de la demanda, las condiciones financieras restrictivas y los cambios estructurales. También elevó sus previsiones de inflación y desempleo.
13/10/2026 | 15:48Redacción Cadena 3
FOTO: Kristalina Georgieva
El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo del 3,5% al 2,1% su proyección de crecimiento para la Argentina en 2026, aunque espera que la actividad comience a recuperarse durante el último trimestre del año y que esa mejora se afiance en 2027 y 2028.
La subdirectora del Departamento de Estudios del organismo, Petya Koeva Brooks, explicó que el recorte responde a una actividad menor a la prevista hasta el tercer trimestre. Vinculó ese desempeño con la debilidad de la demanda interna, las condiciones financieras todavía restrictivas y la transformación estructural de la economía argentina.
“Hemos detectado una demanda interna más débil en un contexto de condiciones financieras internas que aún son restrictivas y de la transformación estructural en curso de la economía argentina”, señaló durante la presentación de las Perspectivas Económicas Globales (WEO).
Pese a ese diagnóstico, la funcionaria sostuvo que el Fondo espera un cambio de tendencia entre octubre y diciembre. Para 2027, proyectó una expansión del PBI del 3,5%. "Esperamos que el crecimiento comience a recuperarse en el último trimestre de este año y que se fortalezca aún más en 2027 y 2028", afirmó.
Koeva Brooks atribuyó esa recuperación prevista a una evolución favorable de los términos de intercambio, una flexibilización de las condiciones financieras y un repunte de la inversión. También destacó el papel de las exportaciones agropecuarias y energéticas.
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Negociación con el Fondo. Caputo se reunió con la jefa del FMI en Tailandia y destacó su respaldo a la "disciplina fiscal"
Georgieva confirmó que siguen las conversaciones para completar la tercera revisión del acuerdo. El Gobierno busca un desembolso de US$860 millones, mientras el organismo redujo su previsión de crecimiento.
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Sobre el programa económico del gobierno de Javier Milei, consideró que el ajuste fiscal fue "un elemento fundamental" del proceso de estabilización.
El informe también incluyó previsiones más altas de inflación. Para 2026, el FMI estimó un promedio anual del 32,5%. Para 2027, elevó su cálculo al 21,2%, frente al 15,7% que había previsto: una diferencia de 5,5 puntos porcentuales.
En el mercado laboral, el organismo proyectó una tasa de desempleo del 7,6% para este año y del 7,1% para 2027. En su reporte de seis meses atrás, esas estimaciones eran del 7,2% y del 6,9%, respectivamente.
La revisión del FMI coincide con el recorte de las proyecciones de crecimiento del Banco Mundial para la Argentina.
Los datos se difundieron en el marco de las reuniones conjuntas del Fondo y el Banco Mundial en Tailandia, de las que participará el ministro de Economía, Luis Caputo.
Durante el viaje, el ministro tiene prevista una reunión con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, mientras avanzan las negociaciones por la tercera revisión del programa de US$20.000 millones acordado en 2025. También se reunirá con el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, y con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.
Lectura rápida
¿Qué proyección hizo el FMI para Argentina en 2026? El FMI redujo su proyección de crecimiento para Argentina del 3,5% al 2,1% para 2026.
¿Quién explicó el recorte de proyecciones? La subdirectora del Departamento de Estudios del FMI, Petya Koeva Brooks, explicó el recorte.
¿Cuándo espera el FMI un cambio de tendencia en la actividad económica? El FMI espera un cambio de tendencia entre octubre y diciembre de este año.
¿Dónde se difundieron los datos del FMI? Los datos se difundieron en las reuniones conjuntas del FMI y el Banco Mundial en Tailandia.
¿Por qué el FMI elevó sus previsiones de inflación? El FMI elevó sus previsiones de inflación debido a un ajuste en sus cálculos para 2026 y 2027, reflejando un promedio anual del 32,5% y del 21,2%, respectivamente.