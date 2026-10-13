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Fundó nueve empresas, seis fracasaron y hoy lidera cuatro marcas

Esteban Wolf comenzó su carrera como emprendedor a los 18 años y tras una larga carrera empresarial busca crecer por toda Latinoamérica.

13/10/2026 | 14:13Redacción Cadena 3

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Esteban Wolf fundó nueve empresas y seis fracasaron. (Gentileza)

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Esteban Wolf es un emprendedor argentino que comenzó su carrera muy joven y atravesó varias experiencias empresariales antes de consolidarse en el negocio de alimentos. Fundó nueve compañías y seis terminaron cerrando; él mismo suele definir ese recorrido como una escuela de errores y resiliencia.

Wolf comenzó su andadura empresarial a los 18 años, tras darse cuenta de que la empresa familiar era una fachada. "Mi sueño era ser empresario", afirmó a Cadena 3. Sin embargo, sus primeras experiencias fueron difíciles. La falta de clientes y el escaso acceso a información empresarial en su momento llevaron a la quiebra de sus primeras empresas.

En 2014 se incorporó como socio y CEO de Chocorísimo, entonces una pequeña cadena de heladerías nacida en Zárate, con la condición de transformarla en un proyecto exportador. Desde allí amplió la red de locales, construyó una planta industrial en Garín e impulsó la expansión internacional de la compañía. 

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A pesar de las dificultades, Wolf dirige ahora una gran fábrica de helados y chocolates. Sobre su visión empresarial, dice: "Si tenés bien claro tu sueño, no importa lo que te trabe en el camino, vas a saber sortearlo".

Hoy también controla Persicco y Guapaletas y, en 2026, adquirió el 100% de Abuela Goye, la histórica chocolatería patagónica. El grupo opera alrededor de 90 locales entre Argentina, Chile y Colombia y proyecta seguir creciendo en la región. La planta de Garín cuenta con energía solar y certificaciones internacionales, y es uno de los proveedores habilitados globalmente para producir helados para Burger King.

El emprendedor también reflexiona sobre los desafíos de iniciar un negocio en Argentina. "Todo es difícil. Una vez que emitís la primera factura, ya empezás a pagar ingresos brutos, un 3% a un 5% de tu factura, que se siente como el 30% de tus ganancias", criticó.

Aún así, Wolf encuentra razones para querer quedarse en Argentina. "Me gusta la calidez humana. Hay que luchar por un país mejor", sostuvo. Propone que todos los sectores, desde la política hasta el empresariado, se reúnan para construir un futuro más prometedor para el país.

Para 2026 anunció inversiones por unos US$3 millones y su objetivo de largo plazo es llevar el grupo a cotizar en Estados Unidos

Entrevista de La Argentina Posible.

Lectura rápida

¿Quién es Esteban Wolf? Es un emprendedor argentino que ha fundado nueve compañías en el negocio de alimentos.

¿Qué hizo en 2014? Se incorporó como socio y CEO de Chocorísimo, con el objetivo de transformarla en un proyecto exportador.

¿Cuántos locales opera su grupo? Opera alrededor de 90 locales entre Argentina, Chile y Colombia.

¿Qué desafíos enfrenta al iniciar un negocio en Argentina? Enfrenta dificultades como el pago de ingresos brutos que afecta sus ganancias.

¿Cuáles son sus planes para 2026? Anunció inversiones por unos US$3 millones y su objetivo es llevar el grupo a cotizar en Estados Unidos.

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