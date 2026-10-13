Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy martes 13 de octubre.

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El sorteo número 18914 de la quiniela matutina se llevó a cabo el martes 13 de octubre a las 15:00. El número a la cabeza fue 2413, conocido tradicionalmente como A primera (La Yeta).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 2413

2° 2192

3° 1557

4° 7252

5° 7388

6° 5510

7° 9010

8° 0411

9° 7464

10° 1908

11° 2368

12° 1273

13° 6459

14° 2940

15° 3355

16° 5610

17° 6953

18° 2018

19° 3749

20° 9690