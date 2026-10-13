Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy martes 13 de octubre.
Este martes 13 de octubre se realizó el sorteo número 18914 de la quiniela matutina. El número a la cabeza fue 2413, conocido como "A primera (La Yeta)". Conocé los resultados completos de los 20 números ganadores.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 18914 de la quiniela matutina se llevó a cabo el martes 13 de octubre a las 15:00. El número a la cabeza fue 2413, conocido tradicionalmente como A primera (La Yeta).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2413
2° 2192
3° 1557
4° 7252
5° 7388
6° 5510
7° 9010
8° 0411
9° 7464
10° 1908
11° 2368
12° 1273
13° 6459
14° 2940
15° 3355
16° 5610
17° 6953
18° 2018
19° 3749
20° 9690
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
Se realizó el sorteo número 18914 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sorteo tuvo lugar el martes 13 de octubre a las 15:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 2413, conocido como "A primera (La Yeta)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números en la quiniela matutina.
¿Dónde se pueden ver los resultados?
Los resultados completos están disponibles en la nota de Cadena 3.