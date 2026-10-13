Boca Juniors busca un nuevo triunfo en semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama
El club argentino se medirá esta noche con Vasco da Gama en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, buscando avanzar a una nueva final.
FOTO: Boca sueña en la Copa Sudamericana
Buenos Aires, 13 octubre (NA) -- Boca Juniors se medirá esta noche con el Vasco da Gama de Brasil, en lo que será su cuarta participación en las semifinales de la Copa Sudamericana, el segundo torneo de clubes más relevante de América.
La primera experiencia de Boca en esta instancia se produjo en la edición del 2004, donde logró superar al difícil Inter de Brasil por 4-2 en el partido de ida, y un empate sin goles en la vuelta fue suficiente para clasificar a la final.
En 2005, el rival fue la Universidad Católica de Chile. El partido de ida, disputado en Argentina, culminó en un 2-2, pero en el encuentro de vuelta, Boca mostró su fortaleza al ganar 1-0 gracias a un gol de Rolando Schiavi a la hora de juego.
En ambas ocasiones, Boca se consagró campeón de la Copa Sudamericana, derrotando en las finales al Bolívar de Bolivia y a Pumas de México, respectivamente.
La última vez que Boca llegó a las semifinales de este torneo fue en 2014, enfrentando a su eterno rival, River Plate. En el partido de ida, que se disputó en La Bombonera, terminó sin goles. Sin embargo, en el partido de vuelta, Boca tuvo un inicio prometedor con un penal a favor, pero Marcelo Barovero le detuvo el tiro a Emmanuel Gigliotti, y finalmente el "Millonario" ganó con un gol de Leonardo Pisculichi.
El historial de Boca en semifinales de la Copa Sudamericana es el siguiente:
2004:
Boca 4-2 Inter de Porto Alegre
Inter de Porto Alegre 0-0 Boca
2005:
Boca 2-2 Universidad Católica
Universidad Católica 0-1 Boca
2014:
Boca 0-0 River Plate
River Plate 1-0 Boca
2026:
Boca - Vasco da Gama: por disputarse
Lectura rápida
¿Quién juega esta noche?
Boca Juniors se enfrentará al Vasco da Gama en las semifinales de la Copa Sudamericana.
¿Cuándo se celebra el partido?
El partido se jugará esta noche, 13 de octubre de 2026.
¿Dónde se disputará el encuentro?
El partido tendrá lugar en La Bombonera, Buenos Aires.
¿Qué antecedentes tiene Boca en semifinales?
Boca ha llegado a semifinales en tres ocasiones anteriores, ganando el torneo en 2004 y 2005.
¿Cuál fue el último enfrentamiento en semifinales?
El último partido de Boca en semifinales fue en 2014, contra River Plate.
[Fuente: Noticias Argentinas]