Boca Juniors busca un nuevo triunfo en semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama

Buenos Aires, 13 octubre (NA) -- Boca Juniors se medirá esta noche con el Vasco da Gama de Brasil, en lo que será su cuarta participación en las semifinales de la Copa Sudamericana, el segundo torneo de clubes más relevante de América.

La primera experiencia de Boca en esta instancia se produjo en la edición del 2004, donde logró superar al difícil Inter de Brasil por 4-2 en el partido de ida, y un empate sin goles en la vuelta fue suficiente para clasificar a la final.

En 2005, el rival fue la Universidad Católica de Chile. El partido de ida, disputado en Argentina, culminó en un 2-2, pero en el encuentro de vuelta, Boca mostró su fortaleza al ganar 1-0 gracias a un gol de Rolando Schiavi a la hora de juego.

En ambas ocasiones, Boca se consagró campeón de la Copa Sudamericana, derrotando en las finales al Bolívar de Bolivia y a Pumas de México, respectivamente.

La última vez que Boca llegó a las semifinales de este torneo fue en 2014, enfrentando a su eterno rival, River Plate. En el partido de ida, que se disputó en La Bombonera, terminó sin goles. Sin embargo, en el partido de vuelta, Boca tuvo un inicio prometedor con un penal a favor, pero Marcelo Barovero le detuvo el tiro a Emmanuel Gigliotti, y finalmente el "Millonario" ganó con un gol de Leonardo Pisculichi.

El historial de Boca en semifinales de la Copa Sudamericana es el siguiente:

2004:

Boca 4-2 Inter de Porto Alegre

Inter de Porto Alegre 0-0 Boca

2005:

Boca 2-2 Universidad Católica

Universidad Católica 0-1 Boca

2014:

Boca 0-0 River Plate

River Plate 1-0 Boca

2026:

Boca - Vasco da Gama: por disputarse