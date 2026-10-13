Vuelve la ficción nacional: la serie ´Verdades Sumergidas' llega a Flow

Personal anunció el estreno exclusivo de ‘Verdades sumergidas’, la serie original distribuída por Telefe Studios llega en exclusiva completa a Flow este jueves 22 de octubre y desde el sábado 24 a la medianoche, Telefe presenta un capítulo por semana en su pantalla.

“Verdades Sumergidas” es un thriller de 8 episodios que combina el género policial y el suspenso, sostenido por el profundo mundo emocional de cada uno de los personajes y sus vínculos.

Martín Mendez y Bruno Luciani son los autores de la serie que relata la historia de un grupo de amigos que va a pasar un fin de semana a un balneario en el mar; pero a las pocas horas de llegar, la más joven del grupo aparece muerta en la playa. Entre los amigos que la lloran, se encuentra el asesino. Todos mienten, incluida la fiscal. La verdad brotará como piezas de un rompecabezas que se deberá armar antes de que sea demasiado tarde.

La atrapante serie está dirigida por Jazmín Stuart y cuenta con un gran elenco integrado por Soledad Villamil y Candela Vetrano, Violeta Urtizberea, Gastón Dalmau, Joaquín Ferreira, María Abadi, Martin Slipak, Moro Anghileri, María Canale, Florencia Dyzsel, Juan Cané, Facundo Espinosa, Mora Peretti, Félix Santamaría, Francisco Donovan, Valentino Petrelli y Johanna Chiefo, y con la participación especial de Gabriel Goity y Fabián Arenillas.

‘Verdades Sumergidas’ se suma al catálogo de Flow como parte de una estrategia de diversificación de contenidos y adquisición de títulos nacionales disponibles en el On Demand de la plataforma junto con un compilado de series, películas, documentales, streaming de música en vivo, noticias, todo el deporte y más.