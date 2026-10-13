Bryan Cranston y el elenco de Breaking Bad rinden homenaje a RJ Mitte tras su fallecimiento

Buenos Aires, 13 de octubre (NA) -- La comunidad de Breaking Bad se encuentra de luto tras la confirmación del fallecimiento del actor RJ Mitte, conocido por su papel de Walter White Jr. en la aclamada serie. A sus 34 años, su muerte ha dejado una profunda tristeza entre sus compañeros de elenco y fanáticos.

Según la información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, el actor y activista fue encontrado sin vida en su hogar en Brownsville, Texas, el pasado lunes, en lo que se ha determinado como un suicidio. La policía recibió un llamado a las 12:50 pm, hora local, que llevó al descubrimiento de su cuerpo.

Tras la divulgación de la noticia, Bryan Cranston, quien interpretó a su padre en la serie, compartió su dolor a través de las redes sociales. En un emotivo mensaje, Cranston recordó su relación con Mitte desde que fue elegido para el papel a los 14 años. "Estoy en profunda desesperación mientras escribo esto esta noche. RJ Mitte, mi dulce hijo en Breaking Bad ha muerto. Lo conocí cuando solo tenía 14 años, un papel que jugó con tanta alegría y entusiasmo", expresó.

El actor también resaltó la valentía de Mitte, quien nació con parálisis cerebral y nunca permitió que eso fuera un obstáculo en su carrera. "Cumplió con gran determinación el exigente calendario de rodaje", agregó Cranston. Además, recordó que, a pesar de su éxito, RJ seguía siendo un niño, aprendiendo de sus experiencias en el set.

La influencia de Mitte se extendió más allá de su actuación, ya que se convirtió en un defensor de los derechos de actores con discapacidad. "Difundió su experiencia en el programa para ser un defensor vocal de los artistas con discapacidad, y fue el jefe de una organización filantrópica con un enfoque en ayudar a la comunidad con discapacidades. Toda esa promesa y potencial ahora es una gran pérdida. Es especialmente devastador escuchar que se quitó la vida. ¿Por qué?", lamentó Cranston.

El actor ganador del Emmy también compartió que mantuvo conversaciones recientes con Mitte. "Estábamos enviándonos mensajes hace unas semanas, pensando en cuándo podríamos reunirnos para almorzar. No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro... Pero sí sé que lo amaba, y disfruté completamente estar con él a lo largo de los años en la serie", reflexionó.

"Te extrañaré, hijo", concluyó Cranston, dejando un emotivo mensaje que resonó entre los seguidores de la serie.

El dolor por la pérdida de Mitte también fue compartido por otros miembros del elenco. Aaron Paul, quien dio vida a Jesse Pinkman, expresó su desconcierto: "Estoy desconsolado por esta noticia. RJ, te quiero, amigo. Te echaremos de menos".

Por su parte, Dean Norris, que interpretó al agente de la DEA Hank Schrader, calificó la muerte de Mitte como desgarradora: "Aunque RJ no interpretaba a mi hijo en la serie, siempre lo cuidé cuando era niño en el set. Era un joven encantador y lo extrañaremos muchísimo. No puedo creerlo. Mis pensamientos están con él y su familia".