Caputo se reunió con la jefa del FMI en Tailandia y destacó su respaldo a la "disciplina fiscal"

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió en Tailandia con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el marco de la asamblea anual conjunta del organismo y el Banco Mundial. Tras el encuentro, destacó los elogios de la funcionaria a la disciplina fiscal del gobierno de Javier Milei.

De la reunión también participaron el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el viceministro de Economía, José Luis Daza. El equipo económico busca completar la tercera revisión del acuerdo con el Fondo para destrabar un desembolso de US$860 millones.

"Fue muy elogiosa de la disciplina fiscal", escribió Caputo en la red social X al referirse a Georgieva.

La directora gerente del FMI también valoró el encuentro y confirmó que continúan las negociaciones. "Nuestros equipos están trabajando estrechamente para finalizar las discusiones de la tercera revisión", publicó.

Georgieva destacó las mejoras en los fundamentos económicos y la capacidad de resistencia de la economía argentina, que vinculó con la disciplina fiscal, en un escenario en el que numerosos países enfrentan déficits elevados.

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La reunión se produjo después de que el organismo difundiera sus nuevas proyecciones para la Argentina. El FMI redujo del 3,5% al 2,1% su estimación de crecimiento para este año y calculó que la inflación cerrará diciembre en el 32,5%. Para 2027, prevé una expansión de la actividad del 3,5%.

La subdirectora del Departamento de Estudios del Fondo, Petya Koeva Brooks, explicó que la revisión a la baja responde a una actividad menor a la prevista hasta el tercer trimestre. Identificó tres factores: la debilidad de la demanda interna, las condiciones financieras locales todavía restrictivas y la transformación estructural de la economía.

"Hemos detectado una demanda interna más débil en un contexto de condiciones financieras internas que aún son restrictivas y de la transformación estructural en curso de la economía argentina", señaló en conferencia de prensa.

Pese al recorte, el organismo espera una recuperación durante el último trimestre. "Esperamos que el crecimiento comience a recuperarse en el último trimestre de este año y que se fortalezca aún más en 2027 y 2028", sostuvo Koeva Brooks.

La funcionaria vinculó esa perspectiva con una evolución favorable de los términos de intercambio, una flexibilización de las condiciones financieras y un repunte de la inversión. También destacó el papel de las exportaciones agropecuarias y energéticas en la recuperación prevista.

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