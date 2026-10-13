Bombardeo en Yemen: Arabia Saudita ataca depósito de combustible en Saná

FOTO: Arabia Saudita bombardea el principal depósito de combustible en la capital de Yemen.

Buenos Aires, 13 de octubre (NA) -- La coalición militar liderada por Arabia Saudita, que ha estado involucrada en el conflicto de Yemen desde 2015, llevó a cabo un ataque aéreo este martes contra el principal depósito de combustible en Saná, la capital controlada por los rebeldes hutíes desde 2014. Este bombardeo se produjo tras una advertencia de la alianza sobre su intención de atacar la instalación.

Las explosiones fueron escuchadas en toda la capital yemení, mientras que la cadena de televisión Al Masirah, controlada por los insurgentes, reportó que aviones de combate sauditas bombardearon la Estación Central de Al Sabaha, que pertenece a la Yemen Petroleum Company, según información de DW y Noticias Argentinas.

Hasta ahora, no se ha determinado el grado de daño causado a esta crucial instalación de almacenamiento de combustible. La coalición encabezada por Riad ordenó la evacuación del lugar como parte de una operación "selectiva" contra los hutíes, quienes han amenazado con represalias si Arabia Saudita lleva a cabo su advertencia.

Por su parte, la Yemen Petroleum Company emitió un comunicado indicando que había implementado "todas las medidas preventivas necesarias para hacer frente a cualquier emergencia", asegurando así el suministro de combustible y la satisfacción de las necesidades energéticas de la población de Saná.

Se anticipa una respuesta violenta

Yahya Sarea, portavoz militar de los hutíes, comunicó a través de la red social X que el movimiento insurgente se enfrentó a "las formaciones de combate del enemigo saudita" que atacaron Saná, aunque no proporcionó más detalles sobre el enfrentamiento.

Se prevé que los hutíes inicien pronto una operación a gran escala contra la sede de la petrolera estatal saudita Aramco en Dammam, en el noreste de Arabia Saudita, y contra una refinería de la misma empresa ubicada en Riad, según el reporte de DW.

Sarea también advirtió anteriormente que, si Arabia Saudita continuaba con los bombardeos en Saná, los hutíes atacarían el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, que ha sido blanco de numerosos ataques por parte de los insurgentes en días recientes, resultando en decenas de muertos y heridos.