Huracán Simón y tormenta Rachel causan cinco muertes en la costa pacífica de México

Buenos Aires, 13 octubre (NA) — El huracán Simón y la tormenta tropical Rachel han dejado un saldo trágico de al menos cinco personas fallecidas en la costa del Pacífico mexicano, como consecuencia de intensas lluvias e inundaciones que afectaron a diversas localidades costeras, según reportaron autoridades locales a medios internacionales.

Este año, se prevé que la temporada de huracanes sea más intensa debido al fenómeno de El Niño, de acuerdo a lo indicado por el medio alemán DW.

El deceso de un hombre de 71 años, atribuido a Simón, se suma a la muerte de cuatro integrantes de una familia, entre ellos dos menores, a causa de la tormenta Rachel, según información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas.

Los cuerpos de las cuatro víctimas de Rachel fueron hallados en las afueras de la ciudad de Ensenada, en el estado de Baja California, una región caracterizada por su pobreza y escasa urbanización, tal como lo informó la fiscalía estatal.

Por otro lado, cinco personas continúan desaparecidas, mientras que las fuerzas de seguridad, apoyadas por helicópteros, lograron rescatar a 32 personas que se encontraban incomunicadas en diferentes áreas de la región, agregó la fiscalía.

El huracán se encuentra en la categoría 2 de 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos que alcanzan los 155 km/h, según el último informe disponible.

A medida que Simón se desplazaba cerca de la costa, provocó lluvias torrenciales en los estados de Jalisco y Guerrero, donde la gobernadora Evelyn Salgado reportó la muerte de una persona de 71 años debido al colapso de una barda.

El conocido balneario de Acapulco también sufrió inundaciones la semana pasada, y las comunidades cercanas a ríos y arroyos que aumentaron su caudal enfrentaron problemas de inundaciones y deslaves en otros estados del Pacífico mexicano, como Michoacán y Colima, según lo indicado por Protección Civil.