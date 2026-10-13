Belgrano confirmó a sus convocadas para la histórica participación en la Libertadores femenina

FOTO: El femenino de Belgrano sueña en el torneo continental (Foto: @BelgranoFem)

El plantel femenino de Belgrano emprendió viaje rumbo a Ecuador para disputar la Copa Libertadores femenina 2026, que se desarrollará del 15 al 31 de octubre. Para el conjunto cordobés será la primera participación internacional de su historia en la máxima competencia sudamericana de clubes.

Antes de la partida, el club dio a conocer la lista oficial de futbolistas convocadas por la entrenadora Mariana "Pomu" Sánchez para afrontar el desafío continental.

"Las Piratas" consiguieron la clasificación tras consagrarse campeonas en diciembre pasado, cuando vencieron a Racing Club. Luego, ratificaron su buen momento al superar a Newell's en la final clasificatoria y asegurarse un lugar en el certamen.

El camino "pirata"

Belgrano hará su estreno este jueves 15 de octubre frente a Independiente del Valle, uno de los equipos anfitriones del torneo. El encuentro se disputará en Guayaquil y está programado para las 17, según el horario informado para la competencia.

El equipo dirigido por Mariana Sánchez integrará el Grupo B, una zona que también reúne a Palmeiras de Brasil y Universitario de Perú.

Después del debut ante el conjunto ecuatoriano, las cordobesas se medirán con Palmeiras el domingo 18 de octubre, a las 17. Finalmente, cerrarán su participación en la fase de grupos frente a Universitario el miércoles 21, a las 21.

La participación en Ecuador representa un paso importante para el fútbol femenino de Belgrano, que buscará trasladar al escenario continental el rendimiento que le permitió convertirse en protagonista del ámbito nacional.