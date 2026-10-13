Belgrano-River en el Kempes: cómo comprar las entradas y cuánto cuestan

FOTO: Con el recuerdo de la final, Belgrano y River se medirán en el Kempes.

Belgrano puso a la venta este martes las entradas para el partido ante River Plate, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, que se disputará el domingo a las 20.15 en el estadio Mario Alberto Kempes con público visitante.

Los socios y las socias sin ubicación pueden activar su ingreso con descuento, mientras que los hinchas "piratas" también tienen la posibilidad de comprar entradas para alentar al equipo cordobés.

Además, ya se encuentran disponibles los tickets para la parcialidad de River.

Entradas para socios de Belgrano: precios y cómo activar la ubicación

Los socios y las socias sin ubicación pueden realizar la activación de manera presencial en la Sede Social o durante las 24 horas a través del Panel de Socios de Belgrano.

Los valores para las ubicaciones disponibles son los siguientes:

Platea Gasparini

Mayores: $40.000.

Jubilados y cadetes mayores: $28.000.

Cadetes menores: $20.000.

Platea Ardiles

Mayores: $50.000.

Jubilados y cadetes mayores: $35.000.

Cadetes menores: $25.000.

Para ingresar al estadio, los socios deberán presentar el carnet físico, acceder por la tribuna previamente activada y tener la cuota de octubre al día.

Socios con abono: en qué tribuna ingresan

Quienes tengan un abono contratado ingresarán sin costo adicional, con el carnet físico y la cuota de octubre al día. La distribución será la siguiente:

Popular Pirata y Preferencial : Popular Artime.

Cuellar Alta y Platea Heredia : Platea Gasparini.

Cuellar Baja : Platea Ardiles.

Celeste Lateral, Central y Súper Celeste : sectores específicos de Platea Ardiles.

Palcos : Sector W.

Sector Accesible CAB: sector accesible de Platea Ardiles.

Entradas para hinchas de Belgrano: precios

Desde este martes 13 de octubre a las 9, los hinchas piratas pueden comprar sus entradas a través de socios.belgrano.com.ar, con registro previo en el Panel como hincha.

Los precios son los siguientes:

Platea Gasparini

Mayores: $60.000.

Menores de hasta 11 años inclusive: $42.000.

Platea Ardiles

Mayores: $70.000.

Menores de hasta 11 años inclusive: $49.000.

El ingreso será únicamente con DNI físico, que deberá presentarse en el acceso a la tribuna correspondiente.

Entradas para los hinchas de River

Las entradas para el público visitante se venden a través de Autoentrada.

La parcialidad de River ocupará la tribuna Willington del Kempes. El valor general es de $100.000 más el costo de servicio, y cada usuario podrá adquirir hasta cuatro entradas.

El ingreso será directamente con el DNI físico vigente, que funcionará como entrada. Los tickets estarán disponibles hasta el domingo 18 de octubre a las 17 o hasta agotar el stock.