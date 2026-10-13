Polémica en All Boys-Godoy Cruz: el árbitro anuló un penal tras ver la repetición en un celular

Buenos Aires, 13 de octubre (NA) -- En un encuentro lleno de controversias y tensiones, All Boys y Godoy Cruz empataron 0 a 0 en el estadio Islas Malvinas durante la trigésimo tercera jornada de la Primera Nacional, destacándose la actuación del árbitro Nicolás Lamolina y un episodio inusual en el que los jugadores usaron un teléfono móvil para modificar un fallo arbitral.

El momento más sorprendente se dio cuando el árbitro sancionó un penal a favor del equipo mendocino por una supuesta infracción de Iván Zafarana sobre Axel Rodríguez. Ante esta decisión, los futbolistas de All Boys rodearon a Lamolina y le mostraron la repetición de la jugada en un celular, argumentando que el contacto había ocurrido fuera del área.

Luego de una larga deliberación que detuvo el juego por 22 minutos, Lamolina reconsideró su decisión, anuló el penal y otorgó un tiro libre directo, que no impactó en el resultado final del encuentro.

Este no fue el único momento polémico en el partido, ya que, veinte minutos antes, a los 20 del segundo tiempo, el árbitro había señalado otro penal a favor de Godoy Cruz por una supuesta mano de Emiliano Purita, aunque esta acción también generó reclamos, ya que la transmisión oficial no logró confirmar la infracción con claridad; el atacante Martín Pino falló en la ejecución.

Además, el ambiente previo al partido ya era tenso, ya que el inicio se retrasó 30 minutos debido a disturbios en los accesos al estadio, donde se produjeron enfrentamientos entre hinchas y la policía, que incluyeron el uso de gases lacrimógenos y balas de goma.

Al final del partido, All Boys se vio afectado por la expulsión de Zafarana y la anulación de un gol por posición adelantada, concluyendo con un empate sin goles que quedó ensombrecido por el uso del "VAR casero" y el desempeño arbitral cuestionable.