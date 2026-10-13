El descenso acecha: Estudiantes ya cayó y Aldosivi lucha por su permanencia

Buenos Aires, 13 octubre (NA) -- La lucha por la permanencia en la Primera División del fútbol argentino se intensifica a medida que se acerca el final de la temporada, con solo cuatro fechas restantes.

El pasado fin de semana, Estudiantes de Río Cuarto perdió la categoría tras una derrota 1-0 ante River, quedando sin posibilidades de salvación ni en la tabla anual ni en los promedios.

Con esto, se define ahora cuál será el otro equipo que descenderá en este 2026, y en este contexto, Aldosivi de Mar del Plata se encuentra en una situación crítica.

El equipo marplatense está muy comprometido en ambas tablas, ocupando el penúltimo lugar y sin margen de error. El "Tiburón" solo ha sumado 16 puntos en lo que va del año, lo que lo deja a seis unidades de Deportivo Riestra, actualmente en la vigésima octava posición de la tabla anual.

Aldosivi necesita un milagro para superar a Central Córdoba de Santiago del Estero y Platense, quienes también están en la lucha por evitar el descenso.

Deportivo Riestra es el otro equipo que podría descender, aunque sus posibilidades son casi nulas desde el punto de vista matemático.

La situación para Aldosivi es alarmante, ya que en el presente año solo ha logrado ganar dos partidos, ambos durante el Torneo Clausura: 3-1 contra Banfield y 1-0 ante Atlético Tucumán.

En las próximas cuatro fechas, Aldosivi se enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto, Belgrano de Córdoba, Racing y River, partidos que se presentan como cruciales para su futuro.