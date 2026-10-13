La historia multicultural de León XIV: qué revelan sus raíces familiares

FOTO: De Europa a Nueva Orleans: las raíces familiares de León XIV.

El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú

León XIV tiene una ascendencia multicultural que reúne raíces francesas, italianas, españolas y afroestadounidenses. La historia familiar del Pontífice combina distintos orígenes europeos con vínculos con las comunidades criollas de Luisiana, en Estados Unidos.

Su padre, Louis Marius Prevost, tenía ascendencia francesa e italiana, mientras que su madre, Mildred Martínez, poseía raíces españolas, según la biografía difundida por Vatican News.

Las investigaciones genealógicas sobre su rama materna identificaron antepasados vinculados con Cantabria, Galicia y Canarias. Entre los lugares relacionados con su historia familiar figuran la localidad cántabra de Isla, la parroquia gallega de San Salvador de Torneiros y Santa Cruz de La Palma, en el archipiélago canario.

Su ascendencia afroestadounidense también está ligada a la familia materna, con antepasados pertenecientes a las comunidades criollas de Nueva Orleans, cuya historia reúne herencias africanas y europeas.