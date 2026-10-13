La historia multicultural de León XIV: qué revelan sus raíces familiares
Su familia paterna tiene ascendencia francesa e italiana. Por el lado materno, reúne antepasados españoles y vínculos con las comunidades afroestadounidenses de Nueva Orleans.
13/10/2026 | 11:23Redacción Cadena 3
FOTO: De Europa a Nueva Orleans: las raíces familiares de León XIV.
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León XIV tiene una ascendencia multicultural que reúne raíces francesas, italianas, españolas y afroestadounidenses. La historia familiar del Pontífice combina distintos orígenes europeos con vínculos con las comunidades criollas de Luisiana, en Estados Unidos.
Su padre, Louis Marius Prevost, tenía ascendencia francesa e italiana, mientras que su madre, Mildred Martínez, poseía raíces españolas, según la biografía difundida por Vatican News.
Las investigaciones genealógicas sobre su rama materna identificaron antepasados vinculados con Cantabria, Galicia y Canarias. Entre los lugares relacionados con su historia familiar figuran la localidad cántabra de Isla, la parroquia gallega de San Salvador de Torneiros y Santa Cruz de La Palma, en el archipiélago canario.
Su ascendencia afroestadounidense también está ligada a la familia materna, con antepasados pertenecientes a las comunidades criollas de Nueva Orleans, cuya historia reúne herencias africanas y europeas.
Lectura rápida
¿Quién es León XIV? Es un Pontífice con una ascendencia multicultural que incluye raíces francesas, italianas, españolas y afroestadounidenses.
¿Cuáles son las raíces de sus padres? Su padre, Louis Marius Prevost, tenía ascendencia francesa e italiana, y su madre, Mildred Martínez, poseía raíces españolas.
¿Qué lugares están relacionados con su historia familiar? Entre los lugares figuran Isla en Cantabria, San Salvador de Torneiros en Galicia y Santa Cruz de La Palma en Canarias.
¿Cómo se relaciona su ascendencia afroestadounidense? Está ligada a la familia materna, con antepasados de comunidades criollas de Nueva Orleans, que combinan herencias africanas y europeas.
¿Qué información se obtuvo de las investigaciones genealógicas? Identificaron antepasados vinculados a Cantabria, Galicia y Canarias en su rama materna.