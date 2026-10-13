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Triple crimen narco en Florencio Varela: cayó en Perú el tío de "Pequeño J"

Se trata de Luis Alan Valverde Rodríguez. Las autoridades argentinas iniciarán su extradición.

13/10/2026 | 11:18Redacción Cadena 3

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Detienen en Perú al tío de

FOTO: Detienen en Perú al tío de "Pequeño J" por su vinculación en un triple crimen narco

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Buenos Aires, 13 de octubre (NA) -- Luis Alan Valverde Rodríguez, quien es tío de "Pequeño J" y señalado como uno de los involucrados en el triple crimen narco en Florencio Varela, fue detenido en Perú. Desde el Ministerio de Seguridad Nacional se anunció que comenzarán el proceso de extradición hacia Argentina.

La captura de Rodríguez fue confirmada por la Policía Nacional del Perú, quien informó que el arresto tuvo lugar en Huachipa, un distrito de Lurigancho-Chosica. Este individuo está vinculado a la investigación sobre el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurridos en septiembre de 2025.

Las autoridades peruanas indicaron que durante su detención, el acusado intentó presentar un documento de identidad que contenía datos presuntamente falsos, lo que será objeto de investigación.

Rodríguez es señalado en Argentina como un personaje con cierto tipo de liderazgo dentro de la organización criminal supuestamente involucrada en este caso. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, confirmó la detención a través de sus redes sociales, expresando: "Desde INTERPOL Lima me informaron que hoy, cerca de las 15 horas, detuvieron al ciudadano peruano Luis Alan Valverde Rodríguez, tío de "Pequeño J", quien era buscado por la Justicia argentina por homicidio agravado en la causa del triple crimen narco de Florencio Varela".

"Ahora vamos a iniciar el proceso de extradición para traerlo a la Argentina y que responda ante la Justicia. El que las hace, las paga", concluyó Monteoliva.

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Lectura rápida

¿Quién fue detenido en Perú?
Luis Alan Valverde Rodríguez, tío de "Pequeño J".

¿Por qué fue arrestado?
Está implicado en un triple crimen narco ocurrido en 2025 en Florencio Varela.

¿Qué acciones tomarán las autoridades argentinas?
Iniciarán el proceso de extradición de Rodríguez a Argentina.

¿Dónde se llevó a cabo la detención?
En Huachipa, un distrito de Lurigancho-Chosica, Perú.

¿Qué información se reveló sobre el arresto?
Rodríguez presentó un documento de identidad con datos presuntamente falsos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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