Como en el '78: Central quiere que el Gigante de Arroyito sea sede del Mundial 2030

FOTO: Captura de video: la postulación del Gigante de Arroyito para el Mundial 2030.

Rosario Central publicó un video en sus redes sociales para mostrar las mejoras realizadas en las instalaciones del Gigante de Arroyito y expresar su intención de que el estadio vuelva a recibir partidos de una Copa del Mundo. “En el ’78 fue Gigante Mundial. Sabemos hacerlo… Rosario de cara al mundo”, escribió el club, en referencia a su participación como sede del Mundial de Argentina 1978.

FOTO: Captura de video: la postulación del Gigante de Arroyito para el Mundial 2030.

En aquella edición, el Gigante fue una de las canchas elegidas para albergar partidos y recibió encuentros de la fase de grupos y de la segunda ronda. Las obras realizadas para el torneo permitieron ampliar y completar sectores de las tribunas, lo que marcó una etapa importante en la historia del estadio. En la actualidad, el club continúa con trabajos de ampliación y mejoras en distintos espacios.

/Inicio Código Embebido/

??? ROSARIO CENTRAL QUIERE QUE EL GIGANTE DE ARROYITO SEA SEDE DEL MUNDIAL 2030 Rosario Central publicó un video que muestra las mejoras realizadas en las instalaciones del Gigante de Arroyito y expresó su intención de que el estadio vuelva a recibir una Copa del Mundo. https://t.co/ymF06ZtEDN — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 13, 2026

/Fin Código Embebido/

La intención de Central se proyecta hacia el Mundial 2030, que tendrá a España, Portugal y Marruecos como anfitriones principales, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán un partido cada uno por la celebración del centenario de la competencia. En ese escenario, el mensaje del Canalla busca posicionar a Rosario y al Gigante de Arroyito, aunque la ciudad no tiene asegurada la organización de encuentros mundialistas.