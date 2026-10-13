Como en el '78: Central quiere que el Gigante de Arroyito sea sede del Mundial 2030
El club difundió un video con las mejoras en sus instalaciones y apeló al antecedente de 1978 para impulsar la candidatura de la ciudad de cara a la cita internacional.
13/10/2026 | 09:22Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Captura de video: la postulación del Gigante de Arroyito para el Mundial 2030.
Rosario Central publicó un video en sus redes sociales para mostrar las mejoras realizadas en las instalaciones del Gigante de Arroyito y expresar su intención de que el estadio vuelva a recibir partidos de una Copa del Mundo. “En el ’78 fue Gigante Mundial. Sabemos hacerlo… Rosario de cara al mundo”, escribió el club, en referencia a su participación como sede del Mundial de Argentina 1978.
FOTO: Captura de video: la postulación del Gigante de Arroyito para el Mundial 2030.
En aquella edición, el Gigante fue una de las canchas elegidas para albergar partidos y recibió encuentros de la fase de grupos y de la segunda ronda. Las obras realizadas para el torneo permitieron ampliar y completar sectores de las tribunas, lo que marcó una etapa importante en la historia del estadio. En la actualidad, el club continúa con trabajos de ampliación y mejoras en distintos espacios.
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??? ROSARIO CENTRAL QUIERE QUE EL GIGANTE DE ARROYITO SEA SEDE DEL MUNDIAL 2030
Rosario Central publicó un video que muestra las mejoras realizadas en las instalaciones del Gigante de Arroyito y expresó su intención de que el estadio vuelva a recibir una Copa del Mundo. https://t.co/ymF06ZtEDN— Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 13, 2026
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La intención de Central se proyecta hacia el Mundial 2030, que tendrá a España, Portugal y Marruecos como anfitriones principales, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán un partido cada uno por la celebración del centenario de la competencia. En ese escenario, el mensaje del Canalla busca posicionar a Rosario y al Gigante de Arroyito, aunque la ciudad no tiene asegurada la organización de encuentros mundialistas.
Lectura rápida
¿Qué publicó Rosario Central?
Un video mostrando mejoras en el Gigante de Arroyito y su intención de ser sede de una Copa del Mundo.
¿Quién es el responsable del video?
El video fue publicado por Rosario Central.
¿Cuándo se proyecta la intención de Rosario Central?
Hacia el Mundial 2030.
¿Dónde se ubica el Gigante de Arroyito?
En Rosario, Argentina.
¿Por qué Rosario Central busca ser sede?
Para posicionar a Rosario y al Gigante de Arroyito en el contexto del centenario del Mundial.