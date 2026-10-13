Racing de Córdoba venció a Los Andes en un partido tenso en el Sancho y tomó aire
Fue 1-0, con gol de Alan Olinick sobre el cierre del encuentro. Antes del tanto, hubo cantos de "que se vayan todos". "La Academia" sigue con vida en su objetivo de llegar al reducido y le escapó a la zona roja.
13/10/2026 | 09:14Redacción Cadena 3
FOTO: Racing de Córdoba sumó un triunfo vital (Foto: @ClubARacing)
Racing de Córdoba consiguió un triunfo clave este lunes al vencer 1-0 a Los Andes en el estadio Miguel Sancho, por la fecha 33 de la Primera Nacional.
Alan Olinick marcó el gol sobre el cierre del encuentro y le dio tres puntos fundamentales a la "Academia".
El partido se jugó en un clima de tensión. Antes de la conquista, desde las tribunas se escuchó el canto de “que se vayan todos”, mientras el presidente del club, Manuel Pérez, se mostraba enérgico desde su palco.
Con esta victoria, Racing tomó aire en la lucha por la permanencia y logró alejarse de la zona roja de la tabla.
Además, con 40 puntos, el equipo cordobés mantiene viva la ilusión de meterse en el reducido por el segundo ascenso, aunque está a siete puntos del último clasificado, Almirante Brown.
Lectura rápida
¿Qué logró Racing de Córdoba?
Racing de Córdoba consiguió un triunfo clave al vencer 1-0 a Los Andes.
¿Quién marcó el gol del partido?
Alan Olinick fue quien marcó el gol sobre el cierre del encuentro.
¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se jugó este martes por la fecha 33 de la Primera Nacional.
¿Dónde se llevó a cabo el encuentro?
El encuentro se llevó a cabo en el estadio Miguel Sancho.
¿Por qué es importante esta victoria para Racing?
Esta victoria es fundamental para alejarse de la zona roja de la tabla y mantener viva la ilusión de ascenso.