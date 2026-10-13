Racing de Córdoba venció a Los Andes en un partido tenso en el Sancho y tomó aire

Racing de Córdoba consiguió un triunfo clave este lunes al vencer 1-0 a Los Andes en el estadio Miguel Sancho, por la fecha 33 de la Primera Nacional.

Alan Olinick marcó el gol sobre el cierre del encuentro y le dio tres puntos fundamentales a la "Academia".

El partido se jugó en un clima de tensión. Antes de la conquista, desde las tribunas se escuchó el canto de “que se vayan todos”, mientras el presidente del club, Manuel Pérez, se mostraba enérgico desde su palco.

Con esta victoria, Racing tomó aire en la lucha por la permanencia y logró alejarse de la zona roja de la tabla.

Además, con 40 puntos, el equipo cordobés mantiene viva la ilusión de meterse en el reducido por el segundo ascenso, aunque está a siete puntos del último clasificado, Almirante Brown.