Conocé las 13 universidades de España que recibirán estudiantes argentinos en octubre
Quienes visiten la feria "Estudiar en España" podrán conocer las opciones de grado y posgrado, conversar con representantes universitarios y escuchar experiencias de antiguos estudiantes.
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Buenos Aires, 13 octubre (NA) -- Un total de trece universidades españolas presentarán sus ofertas académicas a estudiantes de Argentina en la próxima feria "Estudiar en España", que se celebrará en la Ciudad de Buenos Aires los días 17 y 18 de octubre.
Organizada por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), en colaboración con la Consejería de Educación de España en el Cono Sur, el evento ofrecerá un espacio para explorar opciones académicas, resolver dudas y obtener información para planificar una experiencia de estudios en el exterior.
La feria se realizará en el Instituto Gallego Hispano-Argentino Santiago Apóstol, de 15 a 19 horas, donde los visitantes podrán conversar con representantes de las universidades sobre sus programas de grado y posgrado, los requisitos de admisión, los costos de los estudios y las posibilidades de becas.
Además, el programa incluye presentaciones de la Consejería de Educación de España en el Cono Sur y de las universidades españolas, así como testimonios de antiguos estudiantes, quienes compartirán sus experiencias académicas y personales y ofrecerán una perspectiva cercana sobre la vida universitaria en España.
Cuáles son las trece universidades españolas
Universidad Miguel Hernández de Elche
Universidade da Coruña
Universitat Politècnica de Catalunya
Universidad de Jaén
Universidad Rey Juan Carlos
Universitat Politècnica de València
Universidad Pública de Navarra
Universidad de León
Universidad de Cádiz
Universidad de Navarra
Universidad Loyola Andalucía
Universidad Francisco de Vitoria
Universidad Católica San Antonio de Murcia
Experiencias anteriores
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, en el curso académico 2024-2025 las universidades españolas recibieron a 2.815 nuevos estudiantes procedentes de Argentina, tanto para cursar estudios completos como para realizar estancias de movilidad temporal.
Desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del país hermano destacaron que la participación de argentinos contribuye al intercambio de conocimientos y experiencias entre las comunidades universitarias de ambos países.
Además, mencionaron que la relación entre ambos países se refleja también en la cooperación entre universidades a través del programa Erasmus+. En las convocatorias de 2024 a 2026 de su acción de movilidad internacional KA171-HED, los proyectos con Argentina y Uruguay suman 317 movilidades financiadas de estudiantes y personal de educación superior, con un presupuesto adjudicado conjunto superior a 1,5 millones de euros.
Lectura rápida
¿Qué se presentará en la feria?
Treinta universidades de España mostrarán sus programas de grado y posgrado a estudiantes argentinos.
¿Cuándo se llevará a cabo el evento?
La feria "Estudiar en España" se celebrará el 17 y 18 de octubre en Buenos Aires.
¿Dónde se realizará la feria?
El evento tendrá lugar en el Instituto Gallego Hispano-Argentino Santiago Apóstol.
¿Cuántas universidades participarán?
Participarán trece universidades españolas ofreciendo información sobre sus programas.
¿Cuántos estudiantes argentinos se inscribieron el año pasado?
En el curso 2024-2025, se registraron 2.815 estudiantes argentinos en universidades españolas.
[Fuente: Noticias Argentinas]