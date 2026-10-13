Conocé las 13 universidades de España que recibirán estudiantes argentinos en octubre

Buenos Aires, 13 octubre (NA) -- Un total de trece universidades españolas presentarán sus ofertas académicas a estudiantes de Argentina en la próxima feria "Estudiar en España", que se celebrará en la Ciudad de Buenos Aires los días 17 y 18 de octubre.

Organizada por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), en colaboración con la Consejería de Educación de España en el Cono Sur, el evento ofrecerá un espacio para explorar opciones académicas, resolver dudas y obtener información para planificar una experiencia de estudios en el exterior.

La feria se realizará en el Instituto Gallego Hispano-Argentino Santiago Apóstol, de 15 a 19 horas, donde los visitantes podrán conversar con representantes de las universidades sobre sus programas de grado y posgrado, los requisitos de admisión, los costos de los estudios y las posibilidades de becas.

Además, el programa incluye presentaciones de la Consejería de Educación de España en el Cono Sur y de las universidades españolas, así como testimonios de antiguos estudiantes, quienes compartirán sus experiencias académicas y personales y ofrecerán una perspectiva cercana sobre la vida universitaria en España.

Cuáles son las trece universidades españolas

Universidad Miguel Hernández de Elche

Universidade da Coruña

Universitat Politècnica de Catalunya

Universidad de Jaén

Universidad Rey Juan Carlos

Universitat Politècnica de València

Universidad Pública de Navarra

Universidad de León

Universidad de Cádiz

Universidad de Navarra

Universidad Loyola Andalucía

Universidad Francisco de Vitoria

Universidad Católica San Antonio de Murcia

Experiencias anteriores

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, en el curso académico 2024-2025 las universidades españolas recibieron a 2.815 nuevos estudiantes procedentes de Argentina, tanto para cursar estudios completos como para realizar estancias de movilidad temporal.

Desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del país hermano destacaron que la participación de argentinos contribuye al intercambio de conocimientos y experiencias entre las comunidades universitarias de ambos países.

Además, mencionaron que la relación entre ambos países se refleja también en la cooperación entre universidades a través del programa Erasmus+. En las convocatorias de 2024 a 2026 de su acción de movilidad internacional KA171-HED, los proyectos con Argentina y Uruguay suman 317 movilidades financiadas de estudiantes y personal de educación superior, con un presupuesto adjudicado conjunto superior a 1,5 millones de euros.