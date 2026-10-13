Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 13 de octubre

El tipo de cambio del dólar en Argentina presenta diferentes cotizaciones, lo que influye no solo en la economía del país, sino también en la vida cotidiana de los ciudadanos. Este 13 de octubre, los valores de referencia son los siguientes: el dólar oficial se encuentra en 1.485 pesos para la compra y 1.535 pesos para la venta, actualizados el 9 de octubre. Por su parte, el dólar blue marca un valor de 1.520 pesos para la compra y 1.540 pesos para la venta, con registros actualizados el 12 de octubre.

En cuanto al dólar mayorista, su cotización se sitúa en 1.508 pesos para la compra y 1.517 pesos para la venta. Este tipo es fundamental para las operaciones comerciales de gran escala y suele influir en el precio que recibe el público. Además, el dólar contado con liquidación (CCL) se encuentra a 1.605,5 pesos para la compra y 1.606,6 pesos para la venta. Este mecanismo permite a los inversores sacar divisas del país mediante la compra de acciones en el exterior, un método que ha ganado popularidad en los últimos años.

Cada una de esta cotizaciones tiene un impacto directo en la economía del país. El dólar blue suele tener un valor más alto que el oficial, lo que refleja la desconfianza en la moneda local y las restricciones cambiarias que sufren los ciudadanos. Esta diferencia empuja a muchas personas a recurrir al mercado paralela para obtener dólares para gastos de turismo, ahorros o importaciones. Los precios del dólar cripto también son relevantes, ya que este ?????????????? monedas digitales permiten salirse del sistema tradicional e ingresar a un ámbito más flexible.

El dólar tarjeta, que se aplica a las compras realizadas con tarjetas en el exterior, se encuentra en 1.930,5 pesos para la compra y 1.995,5 pesos para la venta. Este tipo de cambio suele ser más elevado, sumando impuestos y comisiones adicionales, lo que puede dificultar la planificación de viajes o compras al exterior.

Los factores que influyen en las cotizaciones del dólar son diversos e incluyen la inflación, la política monetaria del Banco Central y la confianza en la economía argentina. Actualmente, la incertidumbre política también juega un papel crucial, ya que las expectativas de cambios en el gobierno pueden afectar drásticamente la percepción de inversores y consumidores.