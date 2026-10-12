Investigan intento de femicidio en Rosario: joven embarazada en estado crítico

Buenos Aires, 12 octubre (NA) – Una joven de 29 años que cursa un embarazo de 34 semanas fue internada en estado delicado en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria tras ingresar el último lunes con quemaduras en varias partes del cuerpo. Por este hecho, su concubino de 36 años se encuentra detenido mientras el fiscal de la causa investiga si se trata de una tentativa de femicidio.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, la víctima, identificada como Talia B., presentaba lesiones en el rostro, el tórax y los hombros; actualmente, permanece en la unidad de terapia intensiva intubada y con asistencia mecánica respiratoria.

Por su parte, datos proporcionados por la Policía de la Inspección 9ª indican que la mujer podría haber sido atacada por su pareja, Gabriel C., quien fue arrestado y trasladado a la comisaría 24ª.

Por disposición del fiscal Franco Tassini, la Brigada de Femicidios y el gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones se dirigieron hasta la vivienda de la pareja, ubicada en Obligado al 400 de Granadero Baigorria, donde incautaron una botella de alcohol y prendas. Se investiga si Gabriel C. roció con alcohol y prendió fuego a la víctima frente a su hijo de 3 años.

Además, este es el segundo caso grave relacionado con violencia de género en el departamento Rosario durante el fin de semana largo. Este domingo, el cuerpo de una joven de 26 años fue hallado en la planta alta de una pensión en la zona noroeste de Rosario, quien había estado desaparecida desde el sábado.