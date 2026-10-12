El FMI prevé un crecimiento global del 3,1% para 2026 impulsado por inversiones en IA

Buenos Aires, 12 octubre (NA) -- El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha incrementado su estimación de crecimiento global para 2026 al 3,1 por ciento, lo que representa un aumento de 0,1 puntos porcentuales respecto a su proyección de julio. Este ajuste positivo se debe a que las economías beneficiadas por el auge de la inversión en inteligencia artificial han logrado compensar a aquellas afectadas por el conflicto en Oriente Medio.

Por otro lado, el organismo ha fijado un crecimiento del 2,3 por ciento para América Latina y el Caribe en 2026, cifra que es una décima inferior a lo previsto en julio. Además, para el año 2027, se proyecta un crecimiento del 2,5 por ciento, lo que representa una disminución de dos décimas en comparación con las estimaciones realizadas tres meses atrás.

Agencia NA

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