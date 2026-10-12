El FMI prevé un crecimiento global del 3,1% para 2026 impulsado por inversiones en IA
El organismo también estima un crecimiento del 2,3% para América Latina y el Caribe en 2026, una décima menos que en julio. La inversión en inteligencia artificial es clave para la recuperación.
FOTO: Kristalina Georgieva
Buenos Aires, 12 octubre (NA) -- El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha incrementado su estimación de crecimiento global para 2026 al 3,1 por ciento, lo que representa un aumento de 0,1 puntos porcentuales respecto a su proyección de julio. Este ajuste positivo se debe a que las economías beneficiadas por el auge de la inversión en inteligencia artificial han logrado compensar a aquellas afectadas por el conflicto en Oriente Medio.
Por otro lado, el organismo ha fijado un crecimiento del 2,3 por ciento para América Latina y el Caribe en 2026, cifra que es una décima inferior a lo previsto en julio. Además, para el año 2027, se proyecta un crecimiento del 2,5 por ciento, lo que representa una disminución de dos décimas en comparación con las estimaciones realizadas tres meses atrás.
Agencia NA
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Lectura rápida
¿Qué organismo hizo la proyección de crecimiento?
El Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó la proyección de crecimiento mundial.
¿Cuál es la nueva proyección de crecimiento global para 2026?
El FMI proyecta un crecimiento global del 3,1 por ciento para 2026.
¿Qué impacto tiene la inversión en inteligencia artificial?
La inversión en inteligencia artificial está impulsando el crecimiento en varias economías, compensando otras afectadas por conflictos.
¿Qué se espera para América Latina y el Caribe?
Se espera un crecimiento del 2,3 por ciento para América Latina y el Caribe en 2026.
¿Cómo se compara esta proyección con la anterior?
Es una décima menos que lo previsto en julio de este año.
[Fuente: Noticias Argentinas]