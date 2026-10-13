Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este martes 13 de octubre

Alertas

No se han emitido alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Mendoza experimenta un clima de lluvias moderadas, con una temperatura actual de 13°. La sensación térmica es de 13°, con una humedad del 77%. El viento sopla a 2 m/s desde el sur y la presión atmosférica se sitúa en 1012 hPa.

El clima hoy martes 13 de octubre

Para este martes 13 de octubre, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas de hasta 2 m/s. La visibilidad se verá afectada por la lluvia, y la humedad se mantendrá alta, lo que generará una sensación de frescura durante todo el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con variaciones en el clima. El miércoles 14 de octubre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 17°, con lluvias ligeras. El jueves 15 de octubre, la temperatura mínima será de 10° y la máxima de 17°, con nubes dispersas. Para el viernes 16 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 18°, con nubes cubiertas. El sábado 17 de octubre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 22°, con nubes dispersas. Finalmente, el domingo 18 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 22°, con nubes rotas.