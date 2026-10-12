Trump sugiere un posible encuentro con Kim Jong Un durante su visita a Asia en noviembre

Buenos Aires, 12 octubre (NA) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró factible un posible encuentro con Kim Jong Un, máximo líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), durante su viaje a Asia en noviembre, al expresar que esa reunión "sería emocionante".

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el primer mandatario estadounidense fue consultado por periodistas sobre un eventual cónclave Jong Un, en medio de una rueda de prensa brindada en la Casa Blanca: "Podría ser. Sería emocionante, ¿verdad?".

Si bien vio con buenos ojos esta eventual reunión, Trump no precisó concretamente si existiría una cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte; por lo que sus declaraciones fueron interpretadas como un simple mensaje conciliador dirigido a Corea del Norte.

Lo concreto es que, las palabras del mandatario estadounidense indican que existe una puerta abierta a un posible encuentro presencial con Kim en un futuro próximo.

Trump tiene previsto viajar a Shenzhen en China, para asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará el 18 y 19 de noviembre.