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Trump sugiere un posible encuentro con Kim Jong Un durante su visita a Asia en noviembre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de un encuentro con Kim Jong Un, líder de Corea del Norte, durante su visita a Asia en noviembre. Dijo que sería "emocionante".

12/10/2026 | 23:15Redacción Cadena 3

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Donald Trump.

FOTO: Donald Trump.

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Buenos Aires, 12 octubre (NA) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró factible un posible encuentro con Kim Jong Un, máximo líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), durante su viaje a Asia en noviembre, al expresar que esa reunión "sería emocionante".

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el primer mandatario estadounidense fue consultado por periodistas sobre un eventual cónclave Jong Un, en medio de una rueda de prensa brindada en la Casa Blanca: "Podría ser. Sería emocionante, ¿verdad?".

Si bien vio con buenos ojos esta eventual reunión, Trump no precisó concretamente si existiría una cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte; por lo que sus declaraciones fueron interpretadas como un simple mensaje conciliador dirigido a Corea del Norte.

Lo concreto es que, las palabras del mandatario estadounidense indican que existe una puerta abierta a un posible encuentro presencial con Kim en un futuro próximo.

Trump tiene previsto viajar a Shenzhen en China, para asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará el 18 y 19 de noviembre.

Lectura rápida

¿Qué posibilidad mencionó Trump?
Trump sugirió la posibilidad de un encuentro con Kim Jong Un durante su viaje a Asia en noviembre.

¿Qué opinó Trump sobre la reunión?
El presidente estadounidense consideró que sería "emocionante".

¿Dónde se realizará la cumbre del APEC?
La cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico se llevará a cabo en Shenzhen, China.

¿Cuándo se llevará a cabo la cumbre del APEC?
El evento está programado para el 18 y 19 de noviembre.

¿Qué mensaje envió Trump a Corea del Norte?
Sus declaraciones se interpretaron como un mensaje conciliador hacia el régimen norcoreano.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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