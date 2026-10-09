No normalicemos los ataques a la prensa de Milei

Por Sergio Berensztein

No es nuevo que el presidente Javier Milei, sobre todo por las redes sociales, pero muchas veces también en sus discursos, ataque a distintos medios de comunicación, a mujeres y hombres de prensa, utilizando un lenguaje soez y de forma muy injusta.

Ataca por el contenido de las críticas. Ataca poniendo en juego valores fundamentales como la libertad de expresión. Y lo hace de manera muy singular: lejos de fomentar el debate y de exponerse a un intercambio de ideas, utiliza la “comodidad” de las redes sociales para lanzar esos ataques que generan un efecto muy significativo y que muchas veces termina afectando la independencia y, sobre todo, el entorno, el contexto en el cual tiene que trabajar la prensa, que es en absoluta libertad.

Pensemos todos: hay hombres y mujeres de prensa que tienen chicos en edad escolar y que sufren acosos y acusaciones de todo tipo que, por supuesto, terminan afectando su vida y su integridad.

Estamos ante una situación donde debe predominar la prudencia. Tiene que predominar, sobre todo, la seriedad del cargo que el presidente tiene por decisión de los argentinos. Él tiene una investidura presidencial que tiene que respetar porque lo que estamos generando es una normalización de un hecho aberrante.

Es cierto, no es el único país donde pasa esto. Vemos que el propio presidente Trump quiso echar a corresponsales de la Casa Blanca. Pero fíjense la reacción: ante esas acusaciones, lo que hizo el periodismo en Estados Unidos fue silenciar al presidente Trump. Nadie fue a la Casa Blanca.

En la Argentina nos hemos ya acostumbrado a estas acusaciones y es como que no pasa nada. Anteayer, una persona importante de los medios, como Pergolini —un tipo muy inteligente—, dijo que al 80% de la gente o más no le importa lo que dice el presidente, ni siquiera los insultos del presidente.

Eso es una expresión justamente de esta normalización: ya no nos llama la atención que el presidente insulte a un periodista. Está muy mal y hay que decirlo.

Porque los presidentes que devalúan su palabra pierden poder. Pierden el poder de decir con la palabra y de comunicar sus decisiones. Devalúa su propia palabra con sus insultos el presidente.

Eso es cierto, pero no es solo la figura de Javier Milei político. Es la presidencia la que está en juego. La institución presidencial.