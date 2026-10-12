Del tejido artesanal en Catamarca al mundo: la historia detrás del poncho bandera de la Sole
Ramón Baigorria, creador del emblemático poncho textil que lució la cantante en la despedida de Lionel Messi, destacó el salto en las ventas y advirtió sobre estafas.
12/10/2026 | 14:35Redacción Cadena 3
FOTO: El poncho de La Sole que fue furor en la despedida de Messi.
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La Argentina Posible
El poncho con el diseño de la bandera argentina que lució Soledad Pastorutti durante el homenaje de despedida a Lionel Messi en la Selección causó furor internacional e impulsó exponencialmente las consultas para su confección artesanal.
Detrás de la emblemática prenda se encuentra Rua Chaky —palabra que en quechua significa "hecho a mano"—, un taller familiar asentado en la ciudad catamarqueña de Belén, en pleno corredor de la Ruta 40, liderado por los artesanos Ramón Baigorria y Graciela Carrasco.
En diálogo con Cadena 3, Baigorria detalló que el modelo fue diseñado originalmente en 2010 como el "Poncho del Bicentenario" y se elabora de manera 100% manual.
"Hacemos un hilado y teñido artesanal en telar rústico con lana de oveja. El degradé de los azules se logra con tintes naturales y el amarillo del sol se obtiene utilizando piel de cebolla", explicó el artesano de quinta generación, quien remarcó que la confección de cada unidad demanda entre 15 y 20 días de trabajo.
El impacto visual de la prenda en la transmisión global multiplicó la demanda al punto de recibir pedidos desde lugares distantes como Taiwán y llevar al taller de seis integrantes a trabajar hasta 16 horas diarias dedicadas en exclusiva a este producto.
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"Para un artesano está bueno ser reconocido por lo que hace. Nos favoreció muchísimo en un momento económico difícil para el rubro textil", celebró Baigorria, al tiempo que confirmó que se encuentra en tratativas la posibilidad de elaborar un ejemplar especial para el propio Lionel Messi.
Ante el aumento de la popularidad y la viralización en redes, el artesano aprovechó para alertar a los compradores sobre falsificaciones e intentos de fraude.
Aclaró que la venta se realiza únicamente a través de los canales oficiales bajo la marca Rua Chaky o a nombre de Ramón Baigorria, e hizo hincapié en que jamás solicitan señas ni dinero por adelantado para iniciar la elaboración de la prenda.
Lectura rápida
¿Qué prenda causó furor internacional? El poncho con el diseño de la bandera argentina que lució Soledad Pastorutti.
¿Quiénes lideran el taller que confecciona el poncho? Ramón Baigorria y Graciela Carrasco en el taller familiar Rua Chaky.
¿Cuándo fue diseñado el modelo original del poncho? En 2010, como el "Poncho del Bicentenario".
¿Dónde se encuentra el taller que elabora el poncho? En la ciudad catamarqueña de Belén, en la Ruta 40.
¿Por qué el taller tuvo que aumentar su producción? Debido al impacto visual de la prenda en una transmisión global que multiplicó la demanda.