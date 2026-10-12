Asesinaron a balazos a un joven de 26 años en Pérez: hay un detenido

Un joven de 26 años, identificado como Agustín Alfredo Muñoz, fue asesinado de un disparo en el tórax durante la noche del domingo 11 de octubre en la ciudad de Pérez. Por el hecho, un hombre identificado por sus iniciales L.V. fue detenido y señalado como presunto autor del homicidio.

El episodio ocurrió alrededor de las 20, en la zona de El Sauce al 500, luego de que varios llamados al sistema de emergencias 911 alertaran sobre detonaciones de arma de fuego y la presencia de una persona herida. Al llegar al lugar, el personal policial encontró a Muñoz tendido en el patio delantero de su vivienda, con una herida de bala en el tórax.

Ante la gravedad de su estado, vecinos lo trasladaron en un vehículo particular hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), de Rosario, donde ingresó sin vida.

De acuerdo con las primeras medidas investigativas, el homicidio se habría producido en el contexto de un conflicto entre vecinos. No obstante, las circunstancias que desencadenaron el ataque y la motivación del crimen todavía no fueron establecidas y forman parte de las diligencias en curso.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2, con intervención de la fiscal Marina Bertolotti. La funcionaria dispuso la intervención del gabinete criminalístico para preservar la escena, realizar las pericias fotográficas y tomar testimonios a familiares, vecinos y otras personas que puedan aportar información relevante para esclarecer lo sucedido.

En el marco de la investigación, L.V. permanece detenido y será llevado a una audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Según se informó, la instancia judicial se realizará en los próximos días, aunque la fecha y el horario todavía no fueron confirmados.

Mientras continúan las medidas para reconstruir la mecánica del ataque y determinar su motivación, la Justicia deberá establecer las responsabilidades penales correspondientes en el homicidio de Muñoz.