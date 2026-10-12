Gabriel Deck, alero de la Selección argentina, será operado del hombro izquierdo y se pierde el año

Buenos Aires, 12 octubre – El alero de la Selección argentina de básquetbol y del Real Madrid, Gabriel Deck, ha sufrido un nuevo revés en su carrera, ya que se resentió de una lesión en el hombro izquierdo y deberá someterse a una intervención quirúrgica.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, el jugador oriundo de Santiago del Estero presenta una inestabilidad anterior en la articulación, tras haber padecido una luxación previa.

El club español ha confirmado que Deck será operado en los próximos días, aunque no se ha proporcionado una fecha exacta de recuperación, que podría extenderse por un período de cuatro meses.

Esta situación representa una baja significativa para la Selección argentina en su camino hacia la clasificación al Mundial de Catar 2027, dado que Deck es un jugador clave.

Los problemas en su hombro izquierdo comenzaron durante la última ventana de clasificación para la Copa del Mundo, celebrada en agosto, cuando sufrió la dislocación del mismo y no pudo regresar al juego en el segundo partido.

Desde entonces, Deck ha estado bajo un tratamiento médico y se perdió dos partidos con el Real Madrid. Sin embargo, tras su regreso, los servicios médicos del club diagnosticaron la inestabilidad, recomendando la operación.

Sin un pronóstico claro sobre su regreso a las canchas, se estima que Deck, quien también tuvo un paso por San Lorenzo, podría estar alejado de las competencias entre cuatro y seis meses, lo que impactaría notablemente en la Selección.

El equipo argentino ha enfrentado un contexto complicado, ya que no logró clasificar para los últimos Juegos Olímpicos ni para el último Mundial. En la actualidad, el seleccionado se encuentra en plena fase de clasificación para el Mundial de Catar, en un ambiente de alta presión y nerviosismo, habiendo superado la primera ronda y estando en zona de clasificación a falta de dos ventanas.

El equipo, dirigido por Pablo Prigioni, cerrará su participación local en las instancias clasificatorias con una doble fecha en Zárate, programada para el jueves 26 y domingo 29 de noviembre, enfrentando a Bahamas y Canadá. La última ventana se llevará a cabo entre febrero y marzo del próximo año, con partidos de visitante contra Puerto Rico y Bahamas.

Actualmente, el combinado nacional ocupa el tercer puesto del grupo F con 14 puntos, resultado de seis victorias y dos derrotas, estando a solo dos unidades del líder de la zona, Canadá.