Tragedia en un zoológico de Inglaterra: un hombre saltó al hábitat de los tigres y murió atacado

Un trágico y escalofriante episodio ocurrió en el norte de Inglaterra, donde un hombre murió tras saltar voluntariamente al recinto de los tigres dentro del Yorkshire Wildlife Park.

La víctima fue atacada de manera inmediata por uno de los ejemplares de tigre de Amur y falleció en el lugar a causa de las severas lesiones sufridas.

El siniestro se registró cerca de las 13:30 en el mencionado parque de conservación y atracción turística ubicado en Branton, cerca de Doncaster.

De acuerdo con los reportes oficiales, el hombre traspasó los límites de seguridad e ingresó a la atracción "Land of the Tigers" (Tierra de los Tigres), un área dotada de una pasarela elevada de 300 metros ideada para observar a esta subespecie en peligro de extinción.

Testigos presenciales captaron con sus teléfonos móviles la dramática secuencia en la que uno de los felinos se abalanzó sobre el sujeto.

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#11oct | Un hombre murió este sábado tras ser atacado por un tigre en el parque de vida silvestre de Yorkshire, Reino Unido ????, informaron las autoridades. La policía del Sur de Yorkshire dijo que recibió una llamada a las 13:35 hora local (12:35 GMT) alertando sobre un hombre que había entrado en el recinto de los tigres de la atracción, ubicada a 280 kilómetros al norte de Londres. ??: @Mason__drfc ?? Lea más en https://t.co/zCcvkqqbIw — El Nacional (@ElNacionalWeb) October 11, 2026

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En las imágenes difundidas se observa al hombre en el suelo intentando frenar las acometidas del animal levantando las manos y gritando, aunque el predador continuó embistiéndolo violentamente hasta dejarlo sin posibilidad de defensa.

A pesar de la rápida llegada de personal médico, dos ambulancias terrestres y un helicóptero sanitario, la policía de South Yorkshire confirmó que los esfuerzos por reanimarlo fueron en vano y se declaró su deceso en la escena.

Los visitantes que presenciaron el ataque fueron evacuados de inmediato, mientras que el tigre permaneció dentro del perímetro de contención sin representar un riesgo adicional para el resto del público.

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Las autoridades del Yorkshire Wildlife Park ordenaron el cierre preventivo de las instalaciones para colaborar con la investigación policial.

Por su parte, la fuerza de seguridad local indicó que la familia de la víctima ya fue notificada y se encuentra recibiendo asistencia de agentes especializados para determinar los motivos que llevaron al hombre a adentrarse en la jaula.