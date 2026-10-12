Cataratas del Iguazú: por la fuerte crecida cerraron el circuito Garganta del Diablo

FOTO: Cataratas del Iguazú: circuito Garganta del Diablo cerrado por aumento del caudal de agua

Buenos Aires, 12 de octubre (NA) – Las autoridades del Parque Nacional Iguazú informaron que este lunes feriado el circuito Garganta del Diablo se encuentra inhabilitado por cierre preventivo debido al aumento del caudal de agua del Río Iguazú. En las redes sociales, varios usuarios compartieron videos sobre la situación actual de la zona.

El acceso al circuito Garganta del Diablo se encuentra inhabilitado este lunes tras confirmarse que el caudal de agua superó los 12.000 metros cúbicos por segundo, lo que llevó a la implementación de una serie de medidas de seguridad.

Entre las decisiones tomadas, se destaca el cierre preventivo de dicho circuito, que se mantendrá vigente durante toda la jornada, a la espera de determinar la situación en los próximos días.

Además, se anunció que, durante este lunes, se realizarán inspecciones para evaluar el impacto de la crecida en los circuitos turísticos y en la infraestructura del área protegida.

A pesar de esta restricción, las autoridades confirmaron que los demás circuitos (Inferior y Superior) funcionan con normalidad, permitiendo a turistas, residentes y trabajadores acceder a esos caminos sin inconvenientes.

Un hecho similar se produjo el domingo, cuando los directivos del Parque Nacional Iguazú, en Brasil, decidieron cerrar la pasarela principal de las Cataratas debido al elevado caudal registrado.

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