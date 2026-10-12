Así quedó Gastón Ávila tras la patada en la cara que recibió en la goleada de Central

FOTO: Gastón Ávila con el golpe en su rostro.

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Gastón Ávila terminó con el rostro marcado tras recibir una fuerte patada de Álex Arce en la goleada 5-0 de Rosario Central ante Independiente Rivadavia, por la fecha 12 del Torneo Clausura. La infracción ocurrió sobre el cierre del primer tiempo y, tras la revisión del VAR, el árbitro Facundo Tello expulsó al delantero paraguayo.

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?? EL GOLPE EN LA CARA DE GASTÓN ÁVILA TRAS LA PATADA QUE TERMINÓ EN EXPULSIÓN Gastón Ávila salió a la zona mixta después de la goleada de Rosario Central por 5-0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza y se lo vio con un golpe en el rostro. ?? Cadena 3 Rosario FM 100.1 https://t.co/S6V4e0UzLa — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 11, 2026

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Pese al golpe en el pómulo izquierdo, con raspones y hematomas, el defensor canalla continuó en cancha hasta el final del partido. Sin embargo, una vez en el vestuario, presentó mareos, náuseas, dolor de cabeza intenso y un cuadro de hipotensión, por lo que fue trasladado a la guardia del Sanatorio Mapaci.

A través de sus redes sociales, el club informó que Ávila fue sometido a una evaluación clínica y estudios por imágenes debido al traumatismo craneofacial izquierdo. Central señaló que aguardaba su evolución clínica para conocer cómo continuaba su estado de salud.