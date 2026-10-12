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Así quedó Gastón Ávila tras la patada en la cara que recibió en la goleada de Central

El defensor sufrió un traumatismo craneofacial, presentó mareos y náuseas en el vestuario y fue trasladado al Sanatorio Mapaci para realizarse estudios.

12/10/2026 | 08:50Redacción Cadena 3 Rosario

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Gastón Ávila con el golpe en su rostro.

FOTO: Gastón Ávila con el golpe en su rostro.

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Gastón Ávila terminó con el rostro marcado tras recibir una fuerte patada de Álex Arce en la goleada 5-0 de Rosario Central ante Independiente Rivadavia, por la fecha 12 del Torneo Clausura. La infracción ocurrió sobre el cierre del primer tiempo y, tras la revisión del VAR, el árbitro Facundo Tello expulsó al delantero paraguayo.

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/Fin Código Embebido/

Pese al golpe en el pómulo izquierdo, con raspones y hematomas, el defensor canalla continuó en cancha hasta el final del partido. Sin embargo, una vez en el vestuario, presentó mareos, náuseas, dolor de cabeza intenso y un cuadro de hipotensión, por lo que fue trasladado a la guardia del Sanatorio Mapaci.

A través de sus redes sociales, el club informó que Ávila fue sometido a una evaluación clínica y estudios por imágenes debido al traumatismo craneofacial izquierdo. Central señaló que aguardaba su evolución clínica para conocer cómo continuaba su estado de salud.

Lectura rápida

1. ¿Quién fue el jugador afectado en el partido?

Gastón Ávila fue el jugador afectado tras recibir una patada de Álex Arce.

2. ¿Cuál fue el resultado del partido?

El resultado fue una goleada de 5-0 a favor de Rosario Central ante Independiente Rivadavia.

3. ¿Qué ocurrió después de que Ávila recibió el golpe?

Ávila presentó mareos, náuseas, dolor de cabeza intenso y un cuadro de hipotensión tras el golpe.

4. ¿A dónde fue trasladado Ávila?

Fue trasladado a la guardia del Sanatorio Mapaci para recibir atención médica.

5. ¿Qué informó el club sobre la salud de Ávila?

El club indicó que Ávila fue sometido a una evaluación clínica y estudios por imágenes debido al traumatismo craneofacial izquierdo y aguardaba su evolución clínica.

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