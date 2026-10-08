No se aten ni se desaten los rulos: ¿Qué puede pasar con la planta de Ferreyra?

Por Adrián Simioni

La planta de Stellantis en Ferreyra tiene argumentos para sostener su lugar en la estrategia industrial del grupo: produce pickups, recibió inversiones para ampliar su actividad y avanza con un proyecto de motores destinado también a la exportación. Esas condiciones alimentan expectativas favorables en Córdoba, aunque no permiten asegurar qué decisiones tomará la compañía sobre sus dos fábricas argentinas.

Las declaraciones de Herlander Zola, presidente de Stellantis para Sudamérica, encendieron la preocupación al mencionar alternativas que incluyen mantener ambas plantas, trasladar producción o cerrar una o las dos. La empresa aclaró posteriormente que esas posibilidades no representan una decisión ni una previsión actual de cierre. La incertidumbre, sin embargo, alcanza a trabajadores, proveedores y familias que dependen de la actividad.

El debate tiene un antecedente: Stellantis nació en 2021 de la fusión entre Fiat Chrysler Automobiles y el grupo PSA, que reunía, entre otras marcas, a Peugeot y Citroën. Desde entonces, Ferreyra y El Palomar quedaron bajo una misma conducción global, con estructuras productivas y laborales diferentes. La posibilidad de reorganizar esas operaciones era una hipótesis previa a las declaraciones de Zola.

Según las consultas realizadas por Cadena 3 a fuentes vinculadas al Gobierno de Córdoba y al sector sindical, la expectativa local es que Ferreyra conserve su actividad. Algunas de esas fuentes consideran que El Palomar podría quedar más expuesto a una eventual reestructuración. Se trata de una lectura sobre el posicionamiento de cada fábrica, no de información sobre una resolución empresarial.

El principal argumento a favor del complejo cordobés es su orientación productiva. Además del Fiat Cronos, allí se fabrican las pickups Fiat Titano y RAM Dakota. La apuesta coincide con una vía de especialización de la industria argentina: vehículos capaces de atender la demanda del agro, la minería y la energía, y de encontrar compradores en otros mercados.

El programa de inversión de US$385 millones anunciado en 2024 comprende una familia de vehículos, componentes y un motor. Dentro de ese desarrollo se encuentra el turbodiésel Multijet 2.2, cuyo inicio de producción fue previsto para 2027. Las fuentes consultadas esperan una inauguración de las instalaciones en noviembre, con la presencia de Zola. El objetivo exportador del proyecto de pickups ronda el 70%.

La inversión y los beneficios fiscales provinciales, entre ellos la exención de Ingresos Brutos mencionada por las fuentes, refuerzan las expectativas cordobesas. También señalan la modernización de Ferreyra como una ventaja. Pero una inversión reciente no garantiza por sí sola la continuidad: la sustentabilidad exige vender los productos y sostener costos competitivos.

La comparación con El Palomar necesita, además, evitar simplificaciones. La planta bonaerense produce los Peugeot 208 y 2008, recibió inversiones y también exporta. Incluso incorporó versiones con tecnología híbrida ligera para Brasil. Su situación no puede explicarse únicamente como una oposición entre una fábrica moderna de camionetas y otra dedicada a autos sin perspectivas.

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Otro elemento señalado por las fuentes es la relación laboral. El Palomar tiene representación de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), mientras que Ferreyra se vincula con el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA). Los consultados atribuyen a este último una mayor disposición para negociar cambios en la organización del trabajo. Esa evaluación puede integrar el análisis empresario, pero no alcanza para anticipar el destino de una planta.

También circulan versiones sobre un eventual traslado de producción de Peugeot a Córdoba y sobre la presencia de personal de esa marca en Ferreyra. Sin confirmación empresarial sobre el alcance de esos movimientos, no corresponde interpretarlos como prueba de una transferencia de modelos o de un cierre.

El contexto sectorial muestra la magnitud del desafío. Según ADEFA, entre enero y septiembre de 2026 la producción automotriz cayó 16,9% frente al mismo período del año anterior. Las exportaciones, en cambio, aumentaron 1,6%. Esa diferencia muestra que la salida al exterior puede sostener actividad, aunque no alcanza todavía para compensar el retroceso productivo.

La experiencia de Prestige Auto, que fabrica la Mercedes-Benz Sprinter en Virrey del Pino, aporta un contrapunto. En una entrevista con Cadena 3, su presidente y CEO, Daniel Herrero, describió una estrategia de expansión basada en exportaciones y especialización. En el intercambio se destacó una producción cercana a las 20.000 unidades para este año y la incorporación de 200 operarios.

La enseñanza es que existen oportunidades aun dentro de una industria en dificultades. Argentina puede buscar mercados para pickups y utilitarios destinados al transporte de personas y cargas, con aplicaciones específicas para actividades productivas. Competir requiere combinar esa especialización con mejoras en infraestructura, logística, proveedores y costos.

Brasil será decisivo. Por su peso como destino de las exportaciones argentinas, su demanda y sus reglas comerciales inciden directamente sobre la utilización de las fábricas. El esquema bilateral vigente prevé pasar al libre comercio automotor el 1 de julio de 2029. Para proyectos que necesitan años de inversión y desarrollo, ese horizonte ya forma parte de las decisiones presentes.

La discusión sobre productividad también supera la coyuntura. La presión impositiva, los costos financieros, laborales y judiciales, y las limitaciones de infraestructura integran un problema que no puede resolverse con una sola medida. La especialización abre una oportunidad; las condiciones para producir determinan cuánto puede aprovecharse.

Ferreyra reúne proyectos y capacidades que explican las expectativas favorables en Córdoba. Convertirlas en certezas dependerá de la demanda regional y de la competitividad de la operación. Mientras tanto, cada declaración sobre posibles cierres tiene un efecto inmediato sobre quienes necesitan saber si podrán conservar su trabajo: la dimensión humana de una discusión que suele expresarse en inversiones, costos y volúmenes de producción.