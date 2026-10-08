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Boca llega a Córdoba para visitar a Instituto con el liderazgo de la tabla anual como objetivo

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará un triunfo clave en el Kempes que lo acerque a la cima de la tabla anual de la Liga Profesional.

08/10/2026 | 10:12Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 8 octubre (NA) -- Boca visitará este viernes a Instituto, en el marco de la duodécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura, con la meta de conseguir una victoria que le permita ascender a lo más alto de la tabla anual.

El partido está programado para las 19:30 y se disputará en el estadio Kempes, con transmisión de Cadena 3. El árbitro para este encuentro será Leandro Rey Hilfer, y el VAR estará a cargo de Yamil Possi.

Boca llega a este duelo en un inmejorable momento, ya que acumula un invicto de 16 partidos y se mantiene con vida en todas las competiciones: el Torneo Clausura, Campeón de Liga, Copa Sudamericana y Copa Argentina.

En el contexto del Torneo Clausura, los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena se encuentran cuartos en la Zona A con 20 puntos. Una victoria les permitiría, al menos de forma momentánea, escalar a la cima de la tabla anual.

De cara a este encuentro, Arruabarrena optaría por un mix, considerando que solo cuatro días después se enfrentarán a Vasco Da Gama de Brasil en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Instituto, por su parte, se ha convertido en una de las grandes revelaciones de este Torneo Clausura, liderando la Zona A con 25 puntos. Además, el equipo está en plena lucha por la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

En su último partido, los dirigidos por Diego Flores lograron una impresionante victoria de 4-1 como visitantes ante Independiente.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Instituto (C): Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato o Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna. DT: Diego Flores.

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Williams Alarcón o Camilo Rey Domenech, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Carlos Palacios; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué equipo juega contra Boca?
Instituto de Córdoba es el rival de Boca en esta fecha del Torneo Clausura.

¿Cuándo se juega el partido?
El encuentro se llevará a cabo el viernes a las 19:30.

¿Dónde se disputará el encuentro?
En el Estadio Juan Domingo Perón, en Córdoba.

¿Cuál es la situación de Boca en el torneo?
Boca se encuentra cuarto en la Zona A con 20 puntos y busca escalar en la tabla.

¿Qué relevancia tiene este partido?
Una victoria podría permitir a Boca liderar la tabla anual del Torneo Clausura.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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