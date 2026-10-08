Callejero Fino disfruta su libertad y se reencuentra con su familia tras la prisión domiciliaria

Buenos Aires, 8 octubre (NA) -- El intérprete de cumbia y RKT Simón Natanael Alvarenga, conocido artísticamente como Callejero Fino, se reencontró este miércoles con su familia, luego de obtener el beneficio de la prisión domiciliaria en el marco de la causa que lo investiga por portación ilegal de armas de guerra.

El artista estuvo detenido en un penal desde el pasado 30 de agosto, después de que efectivos de la Policía Bonaerense detectaran una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba sin patente en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre. Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el músico contará con una tobillera electrónica.

Tras aproximadamente 39 días de detención, Callejero Fino se reencontró con su hijo Karim y el resto de su familia en su hogar en Pilar, donde deberá cumplir con la prisión domiciliaria dispuesta por la Justicia. Las imágenes del emotivo encuentro fueron compartidas por su pareja, Jessica Belén, en sus redes sociales.

En otra de las publicaciones, Jessica expresó su agradecimiento a Diego Storto, el abogado del artista, afirmando: "Gracias Diego, por el amor que le pones a tu trabajo, la dedicación y por todo, sos un crackkkk".

Por su parte, Natanael dialogó con la prensa al salir del penal y manifestó "estar tranquilo" con su situación legal: “Estoy confiando en la Justicia y en mi abogado”, aseguró ante las cámaras de DDM (América TV).

Respecto a las supuestas amenazas que habría recibido durante su tiempo en prisión, indicó: “Lo que tenía que declarar, ya lo declaré”. Además, mantuvo cautela al referirse a la investigación en curso por el arma con numeración limada que la Policía encontró en su camioneta durante un control de tránsito: “Todo lo que tenga que ver con eso se va a encargar mi abogado”.