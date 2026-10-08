El Niño ya se siente en la región: "Las tormentas pueden tener características de fuertes a severas"

Rosario atravesó este miércoles una jornada complicada por las fuertes tormentas, con lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento que provocaron anegamientos, caída de árboles y ramas, además de inconvenientes con cables y columnas. Hacia la noche, la ciudad acumulaba 77 milímetros de lluvia y el municipio contabilizaba cerca de 200 reclamos vinculados con el temporal. En ese contexto, la observadora meteorológica Delia Ibáñez explicó en Cadena 3 Rosario que ya comenzaron a advertirse en la región los primeros efectos asociados al fenómeno de El Niño.

“Ya empezamos a notar en esta zona los primeros indicios de este fenómeno del Niño, que ya fue marcando su presencia en todo lo que es el noreste del país, en la cordillera”, explicó Ibáñez. Según detalló, en esta región se comenzó a registrar “ambiente con mucha presencia de humedad, días con mayor cobertura nubosa” y un escenario que, con el avance de la primavera, favorece la aparición de tormentas.

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La especialista anticipó que estos episodios pueden presentarse con mayor frecuencia e intensidad durante los próximos meses. “Las tormentas pueden tener características de fuertes a severas, por lo menos en todo el periodo de la primavera”, señaló. Y aclaró que estas condiciones se van a intercalar con jornadas de buen tiempo, aunque pidió tener presente que “cada vez van a ser más frecuentes y que cada vez estas tormentas pueden tener características más fuertes”.

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??? LA TORMENTA DEJÓ 83,6 MILÍMETROS EN ROSARIO Y MÁS DE 200 RECLAMOS La tormenta que afectó a Rosario dejó 83,6 milímetros de lluvia registrados en la estación meteorológica municipal ubicada en la zona del Parque Independencia. ?? Cadena 3 Rosario FM 100.1 https://t.co/AKw75fCIEy — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 8, 2026

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Consultada sobre si se tratará de fenómenos puntuales o de grandes sistemas de tormentas, Ibáñez explicó que pueden darse ambas situaciones. “Vamos a tener un poco de ambos”, indicó, y explicó que durante la primavera comienzan a encontrarse masas de aire cálido y húmedo provenientes del norte con pulsos de viento del sur. Esa combinación puede generar tormentas de distinta escala y, en algunos casos, sistemas que abarcan amplias regiones.

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La observadora también advirtió por el impacto que este escenario puede tener sobre los ríos. “La crecida de estos ríos, por supuesto, va a ir impactando a medida también que avance la primavera, tanto en el río Uruguay como en el río Paraná”, sostuvo. Si bien remarcó que la evolución puede ser variable, señaló que “no podemos descartar que justamente aumente su caudal” y que algunos sectores costeros puedan verse afectados.

De cara al verano, Ibáñez explicó que las proyecciones actuales contemplan la continuidad del fenómeno durante el inicio de esa estación. “Se está viendo que puede continuar en el inicio del verano, con lo cual el sector de la costa podría ser afectado también con lluvias”, indicó. Aclaró que esto no significa que no habrá jornadas soleadas, pero recomendó tener en cuenta la posibilidad de tormentas durante los períodos de vacaciones y consultar las condiciones antes de emprender viajes por ruta.

Finalmente, se refirió a la posibilidad de granizo de gran tamaño y explicó que este fenómeno también puede verse favorecido por las condiciones atmosféricas actuales. “En este año en particular nos encontramos con una mayor disponibilidad de energía en la atmósfera, que favorece que las tormentas tengan una mayor intensidad”, afirmó. En ese sentido, recomendó consultar las alertas y los avisos a corto plazo del Servicio Meteorológico Nacional y también observar el cielo: “Si empezamos a notar que durante el día se oscurece, esa nubosidad se vuelve oscura, negra, o toma alguna tonalidad que no es la normal o la habitual para una nube, bueno, puede dejar caída de granizo”.

Entrevista de Hernán Funes.