Video: una avioneta con 30 pasajeros chocó contra una cebra al despegar y casi ocasionó un desastre
Los ocupantes resultaron ilesos tras el impacto en el Parque Nacional del Serengeti. La falla en el tren de aterrizaje obligó a una maniobra sobre el fuselaje.
08/10/2026 | 08:22Redacción Cadena 3
FOTO: Captura de video.
Una avioneta comercial con 30 personas a bordo tuvo que realizar un aterrador aterrizaje de emergencia sobre su fuselaje en el Aeropuerto Internacional del Kilimanjaro, en Tanzania.
La maniobra se produjo luego de que la aeronave embistiera y matara a una cebra en plena pista durante el despegue en la reserva de Seronera, dentro del Parque Nacional del Serengeti.
El impacto provocó severos daños en el sistema de rodaje del Embraer EMB-120 Brasilia, perteneciente a la compañía Sindbard Air.
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?? Avión con 30 personas a bordo realiza un aterrizaje de emergencia en Tanzania tras impactar contra una cebra durante el despegue. https://t.co/ektcAFDYhq— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 7, 2026
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Al detectar que el tren de aterrizaje no respondía ni se desplegaba correctamente, la tripulación desvió la ruta prevista hacia el norte del país africano, donde se desplegó un intenso operativo de emergencia sobre la pista.
A pesar de la peligrosidad de la maniobra, que implicó el deslizamiento de la estructura del avión directamente sobre el asfalto, todos los pasajeros y tripulantes resultaron ilesos.
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El incidente obligó a las autoridades de la Autoridad Aeroportuaria de Tanzania (TAA) a suspender de forma temporal las operaciones en el aeropuerto del Kilimanjaro durante más de cinco horas para despejar la pista.
La investigación quedó a cargo de la división de accidentes aéreos civiles tanzana (TCAAIB).
El hecho puso nuevamente en debate los riesgos operativos en el ecosistema Serengeti-Mara, un área protegida habitada por más de 300.000 cebras y millones de herbívoros que realizan migraciones masivas bordeando los caminos y pistas del parque natural.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con la avioneta? Una avioneta comercial tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia sobre su fuselaje en el Aeropuerto Internacional del Kilimanjaro.
¿Quién es el propietario de la aeronave? La aeronave es un Embraer EMB-120 Brasilia, perteneciente a la compañía Sindbard Air.
¿Cuándo se produjo el incidente? El incidente ocurrió durante el despegue en la reserva de Seronera, dentro del Parque Nacional del Serengeti.
¿Dónde ocurrió el aterrizaje de emergencia? El aterrizaje de emergencia se realizó en el Aeropuerto Internacional del Kilimanjaro, en Tanzania.
¿Por qué se tuvo que realizar el aterrizaje de emergencia? Se realizó el aterrizaje de emergencia debido a que la aeronave embistió y mató a una cebra, provocando daños en el tren de aterrizaje.