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Falleció Piero a los 81 años: un ícono de la música popular que dejó su marca

El artista dejó una huella imborrable que marcó a generaciones. Su legado musical incluye clásicos como "Mi viejo" y "Para el pueblo lo que es del pueblo".

07/10/2026 | 16:31Redacción Cadena 3

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Murió Piero a los 81 años.

FOTO: Murió Piero a los 81 años.

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Buenos Aires, 7 de octubre (NA) — El cantautor Piero de Benedectis falleció a los 81 años durante las primeras horas de la mañana de este miércoles, dejando una huella imborrable en la música popular. Su repertorio incluye clásicos como "Mi viejo" y "Para el pueblo lo que es del pueblo".

El artista había enfrentado serios problemas de salud en el último año y, según se informó recientemente, se encontraba internado en el Hospital Italiano. Además, en 2023, el músico ítalo-argentino fue hospitalizado de urgencia en Ecuador debido a una infección respiratoria.

Nacido en Italia en 1945, llegó a Argentina a los tres años y desarrolló la mayor parte de su carrera artística en el país, que se extendió por más de cinco décadas. Su obra estuvo marcada por un fuerte contenido social, con temas como "Mi viejo", "Coplas de mi país", "Pedro nadie", "Llegando llegaste" y "Para el pueblo lo que es del pueblo".

Noticia en desarrollo.

Lectura rápida

¿Quién fue Piero?
Un destacado cantautor ítalo-argentino que dejó una profunda huella en la música popular.

¿Cuándo falleció?
Piero murió el 7 de octubre de 2026 durante la mañana.

¿Dónde se encontraba Piero antes de fallecer?
Estaba internado en el Hospital Italiano debido a problemas de salud.

¿Qué temas populares compuso?
Es autor de clásicos como "Mi viejo" y "Para el pueblo lo que es del pueblo".

¿Cuántos años tuvo al morir?
Piero tenía 81 años al momento de su fallecimiento.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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