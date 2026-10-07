Falleció Piero a los 81 años: un ícono de la música popular que dejó su marca

Buenos Aires, 7 de octubre (NA) — El cantautor Piero de Benedectis falleció a los 81 años durante las primeras horas de la mañana de este miércoles, dejando una huella imborrable en la música popular. Su repertorio incluye clásicos como "Mi viejo" y "Para el pueblo lo que es del pueblo".

El artista había enfrentado serios problemas de salud en el último año y, según se informó recientemente, se encontraba internado en el Hospital Italiano. Además, en 2023, el músico ítalo-argentino fue hospitalizado de urgencia en Ecuador debido a una infección respiratoria.

Nacido en Italia en 1945, llegó a Argentina a los tres años y desarrolló la mayor parte de su carrera artística en el país, que se extendió por más de cinco décadas. Su obra estuvo marcada por un fuerte contenido social, con temas como "Mi viejo", "Coplas de mi país", "Pedro nadie", "Llegando llegaste" y "Para el pueblo lo que es del pueblo".

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