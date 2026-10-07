Video: el increíble blooper del show de drones en la despedida de Messi

FOTO: El show de drones de Messi tras el partido de Argentina.

Un curioso error se hizo viral en las redes sociales tras el show de drones realizado en la despedida de Lionel Messi. En una de las figuras que representaban al jugador argentino, se observó que este le pegaba a la pelota ¡con la pierna derecha!

Luego del triunfo de la Selección argentina por 3 a 0 ante Benín, se llevó a cabo un espectacular show de drones que mostró diversas imágenes de Messi levantando la Copa del Mundo, junto al escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), adornado con las tres estrellas.

Sin embargo, el público en redes sociales no tardó en notar un error inesperado: en una de las representaciones, Messi fue mostrado golpeando la pelota con su pierna derecha, en lugar de su característica zurda. Este detalle no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en objeto de bromas en plataformas digitales.

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A pesar de que Messi ha demostrado su capacidad para anotar goles con ambas piernas, los drones debieron haber representado su figura dándole a la pelota con su pie izquierdo, para reflejar mejor su estilo de juego.

Los drones también formaron una camiseta que mostraba el número "10" de Messi y la frase "Gracias Leo", simbolizando el cariño de los aficionados hacia el capitán que ha logrado cuatro títulos con la selección argentina, incluyendo la Copa América y el Mundial.

A pesar de la buena recepción del espectáculo, el "blooper" sobre la pierna de Messi no pasó desapercibido. En la red social "X", los usuarios no perdonaron el error con comentarios como "Chiqui Tapia lo hizo" o "PAPELÓN".

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