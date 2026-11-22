FOTO: El vino argentino: de los jesuitas al Malbec y la fiebre por las vinotecas.

POR PANCHO MARCHIARO.

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El vino es ese paisaje invisible que incluye montañas, llanuras y sonrisas alrededor de una mesa. Una tradición milenaria que atraviesa culturas, geografías y generaciones, y que hoy vive una suerte de redescubrimiento global: se consume mucha menos cantidad, pero con mucho más sentido.

Cada 24 de noviembre celebramos en Argentina el Día del Vino, una buena oportunidad para hablar de una bebida que forma parte de nuestra identidad, pero también para detenernos en algunas curiosidades de una historia que empezó mucho antes de que existieran nuestras bodegas.

Los argentinos somos personas históricamente sensibles a las tendencias. Te puedo contar el pádel, los videoclubes, los cibers y hasta las cervecerías artesanales. Ahora nos hemos enloquecido con las vinotecas y todo ese universo maravilloso que rodea al vino.

Nos convertimos en militantes entusiastas, una especie de eruditos de bolsillo que creemos que podemos predecir un varietal como si fueran los números de un seis. Hablamos de procedencias, añadas, temperaturas y descriptores con una seguridad admirable, aunque algunas de nuestras teorías tienen la misma profundidad que una copa y se vuelven levemente incomprensibles cuando la botella ya va por la mitad.

Y es que el vino tiene esa capacidad de reunir lo cotidiano con lo extraordinario. Está en una mesa compartida, acompañando un salame, mientras prendemos el fuego o cuando buscamos celebrar algo. Pero también detrás de una enorme industria, de paisajes que parecen diseñados para una postal y de una historia que tiene miles de años.

Una historia de 8.000 años que empezó muy lejos de Mendoza

Aunque nos guste pensar que el vino es una cuestión profundamente argentina, sus orígenes nos llevan a Georgia, un país ubicado entre Europa y Asia, donde se encontraron algunas de las evidencias más antiguas de producción de vino, con aproximadamente 8.000 años de historia.

Desde entonces, esta bebida acompañó el desarrollo de civilizaciones, atravesó continentes y se convirtió en un elemento cultural de enorme importancia. Tanto es así que hasta Louis Pasteur, el célebre científico francés, llegó a describir al vino como una de las bebidas más higiénicas de su tiempo.

Por supuesto, no hace falta transformar cada copa en una clase de química para entender su atractivo. Aunque los aficionados más entusiastas puedan reconocer frutos rojos, pimienta, chocolate y vaya uno a saber cuántas otras cosas, el verdadero valor del vino muchas veces está bastante más allá de esos descriptores.

En Argentina, la historia vitivinícola comenzó durante la época colonial. Hacia 1555 llegaron las primeras cepas, vinculadas a la actividad de los religiosos españoles. Santiago del Estero aparece entre los escenarios iniciales de esta aventura, con variedades como la moscatel, que encontraron en estas tierras un nuevo lugar para crecer.

Con el tiempo, el cultivo se expandió hacia otras regiones, especialmente Cuyo, donde las condiciones geográficas y climáticas permitieron desarrollar una actividad que terminaría convirtiéndose en uno de los grandes símbolos productivos del país.

El Malbec, Sarmiento y nuestra costumbre de enamorarnos de una cepa

Si hay un nombre que hoy funciona prácticamente como una carta de presentación de Argentina ante el mundo, es el Malbec.

Y acá aparece un personaje que uno no necesariamente asociaría con una copa de vino: Domingo Faustino Sarmiento. Su impulso a la modernización agrícola y a la incorporación de nuevas variedades de vid fue fundamental para el desarrollo de la vitivinicultura argentina. En ese proceso, durante el siglo XIX, llegó el Malbec, una cepa de origen francés que encontró en nuestros suelos condiciones extraordinarias.

Con el paso de las décadas se convirtió en nuestra gran estrella, con un protagonismo a veces abrumador y un marketing tan marcado que podemos encontrarnos frente a góndolas enteras dedicadas casi exclusivamente a esta variedad.

Y aunque el Malbec merece buena parte de su fama, también vale la pena recordar que Argentina produce muchos otros vinos. Porque nuestra geografía vitivinícola es mucho más diversa de lo que sugieren algunas etiquetas.

De los viñedos de altura al extremo sur del planeta

Tenemos un país tan extenso y geográficamente diverso que podemos encontrar viñedos en escenarios completamente diferentes.

En Salta, por ejemplo, está el viñedo Altura Máxima de Bodega Colomé, uno de los proyectos vitivinícolas más extraordinarios del mundo por su ubicación a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Y si viajamos hacia el extremo opuesto del mapa, llegamos a Chubut, donde Bodega Otronia desarrolla su producción en un paisaje patagónico marcado por el frío, el viento y condiciones completamente distintas a las de los tradicionales viñedos del norte argentino.

Esta amplitud geográfica permite entender por qué el vino argentino no puede reducirse a una sola provincia, una cepa o una forma de producción. Detrás de cada región hay una combinación particular de clima, suelo, tradición y conocimiento.

La vitivinicultura, además, es una actividad fundamental para numerosas economías regionales. Desde los productores que trabajan la tierra hasta las bodegas, los trabajadores, los profesionales y los proyectos turísticos vinculados al vino, se trata de un universo que genera empleo, identidad y oportunidades.

Tomamos menos vino, pero hablamos cada vez más de él

Hay una contradicción particularmente interesante en nuestra relación con esta bebida.

Durante la década de 1960, el consumo de vino en Argentina llegó a rondar los 92 litros por habitante al año. Hoy estamos muy lejos de aquellas cifras, con un consumo que se ubica alrededor de los 18 litros anuales por persona.

Es decir, mientras el vino gana protagonismo en las conversaciones, aparecen nuevas vinotecas y se multiplican las experiencias vinculadas a la degustación y al turismo vitivinícola, los argentinos consumimos mucho menos que hace algunas décadas.

Quizás ahí esté una de las claves de este redescubrimiento: el vino dejó de ocupar exclusivamente el lugar de una bebida cotidiana para convertirse también en una experiencia cultural, gastronómica y turística.

Hoy nos interesa conocer de dónde viene, quién lo produce, qué historia guarda una botella o qué paisaje se esconde detrás de una etiqueta. Y eso también habla de una transformación en nuestra manera de relacionarnos con una tradición que lleva siglos en el país.

Porque, en definitiva, el vino puede ser una excusa maravillosa para descubrir geografías, recuperar historias, conocer personas y entender un poco mejor nuestra propia cultura.

Así que en este Día Nacional del Vino, más allá de las modas, los varietales y las discusiones entre especialistas, vale la pena celebrar todo lo que esta actividad representa para Argentina.

Y quedarnos con una imagen que me gusta especialmente: el vino como esa alegría del sol atrapado en una botella.

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