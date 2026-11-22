Buenos Aires, 22 noviembre (NA) -- El director nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y presidente de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), Federico Beligoy, ha adquirido la parcela 176 del sector sur del barrio privado Saint Thomas, situado en Esteban Echeverría, a aproximadamente una hora de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a los registros de ARBA y del Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense, la transacción se formalizó el 15 de febrero de 2023, tras evaluar opciones en Terralagos de Canning.

La propiedad cuenta con 339 m² construidos sobre un terreno que supera los 856 m², incluyendo parque, arboleda, pileta, acceso para varios vehículos y una valuación fiscal de $6.514.485. El valor de mercado de esta propiedad se estima entre US$ 700.000 y US$ 900.000.

El complejo abarca 360 hectáreas distribuidas en cinco sectores, que ofrecen un campo de golf de 27 hoyos, canchas deportivas, piletas, gimnasio, spa, y sectores este y oeste con lotes que alcanzan hasta los US$ 350.000, donde residen jugadores de River y Boca.

Esta compra se enmarca dentro de la expansión patrimonial de Beligoy, quien asumió la dirección arbitral en 2018, impulsado por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Este papel dual entre la AFA y la AAA contrasta con su anterior residencia en Sáenz Peña, Tres de Febrero, que fue remodelada al agregar una planta alta.

Además de la casa en Saint Thomas, Beligoy posee un departamento de 380 m² en Villa Devoto, más 43 m² en dos espacios de subsuelo, adquirido antes del Mundial por US$ 490.000, aunque su valuación actual supera los US$ 900.000, según referencias zonales de US$ 4.000 por metro cuadrado.

El 3 de mayo de 2024, Beligoy también realizó un desembolso de US$ 261.490 por la compra de dos departamentos y una cochera en el "Fideicomiso Lucero" de La Plata (calle 59 N° 784), desarrollado por Abes. Además, posee una Toyota SW4 4x4 2023 valorada en US$ 50.000 y una Jeep Compass 2025 a nombre de su esposa, con un valor de US$ 35.000, lo que eleva su acervo cercano a los US$ 2 millones.