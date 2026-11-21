Un grito de campeón: volvé a emocionarte con el relato de los goles de Boca
Carlos Andrés "El Bocha" Houriet y Mario Celedón gritaron los tantos de Ascacíbar y Merentiel, que le dieron el título sudamericano al "Xeneize". Escuchá.
21/11/2026 | 22:34Redacción Cadena 3
FOTO: Boca se consagró campeón tras ganarle a Atlético Mineiro. (Foto: Conmebol)
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Copa Sudamericana. El boletín de calificaciones del triunfo de Boca ante Atlético Mineiro en Barranquilla
El periodista de Cadena 3, Claudio Giglioni, analizó el rendimiento de los futbolistas del "Xeneize" y del equipo brasileño. Mirá los puntajes.
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