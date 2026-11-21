El boletín de calificaciones del triunfo de Boca ante Atlético Mineiro en Barranquilla
El periodista de Cadena 3, Claudio Giglioni, analizó el rendimiento de los futbolistas del "Xeneize" y del equipo brasileño. Mirá los puntajes.
21/11/2026 | 22:26Redacción Cadena 3
FOTO: Boca fue el justo ganador de la final de la Copa Sudamericana. Foto: Conmebol.
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Audio. El boletín de calificaciones del triunfo de Boca ante Atlético Mineiro en Barranquilla
La Cadena del Gol
Atlético Mineiro
Everson 4
Natanael 2
Ruan Tressoldi 3
Vitor Fernandes 3
Renan Lodi 4
Mamady Cissé 3
Kevin Castaño 4
Kauã Pascini 3
Fred 5
Bernard 5
Tomás Cuello 3
Igor Gomes 4
Angelo Preciado 4
Thiago Borbas 5
/Inicio Código Embebido/
Copa Sudamericana. Boca fue mucho más y se consagró como justo campeón de la Sudamericana
El equipo mostró autoridad, inteligencia y superioridad ante un Atlético Mineiro desgastado. Manejó el partido, encontró los goles en momentos clave y debió ganar la final por uno o dos tantos más.
/Fin Código Embebido/
Boca Juniors
Álvaro Montero 5
Leandro Lozano 6,50
Lautaro Di Lollo 6
Facundo Herrera 8
Lautaro Blanco 6,50
Milton Delgado 5
Leandro Paredes 5
Santiago Ascacibar 7
Tomás Aranda 5
Miguel Merentiel 5
Sebastián Villa 9
Tomás Belmonte 6
Enner Valencia 4
Alan Velasco 6
Director técnico
Rodolfo Arruabarrena 8