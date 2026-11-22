Buenos Aires, 22 noviembre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) expresó su satisfacción tras terminar en el sexto puesto del Gran Premio de Las Vegas, un resultado que le permitió sumar ocho puntos y finalizar con una racha de seis competencias sin unidades desde su séptimo lugar en Madrid.

"Es lindo haber peleado con los equipos de adelante", comentó el piloto oriundo de Pilar, quien también celebró la victoria de Boca por 2 a 0 ante Atlético Mineiro, que lo consagró campeón de la Copa Sudamericana.

Colapinto llegó séptimo a la meta, pero ascendió a la sexta posición en los registros oficiales debido a la penalización de diez segundos impuesta a Charles Leclerc por un choque con su compañero Lewis Hamilton en esta vigésima primera fecha del campeonato de Fórmula 1. Con este resultado, igualó su mejor marca de la temporada, lograda en Canadá.

El piloto argentino analizó su estrategia inicial ante la presión de los autos rivales y afirmó: "Hay dos Ferraris atrás, así que hay que intentar hacer una buena largada e ir para adelante. Ojalá nos ayude la velocidad en las rectas que tenemos".

Colapinto también abordó las incertidumbres técnicas que enfrenta, especialmente en relación al comportamiento de los neumáticos y la gestión de la energía: "No tenemos mucha idea de qué va a pasar en la carrera o cómo estamos en cuanto a degradación, pero habrá que ver qué pasa adelante e intentar aprovechar. Ojalá sea un buen día, intentaremos maximizar las oportunidades y tener un buen resultado. No tener graining con gomas muy frías y aprovechar bien la energía y las rectas, donde la succión va a ser muy importante".

Al concluir la competencia, considerada una de las más emocionantes de la temporada, Colapinto detalló los problemas que enfrentó en los primeros giros con el compuesto blando: "Con las cubiertas blandas al principio no sé qué pasó, no tenía nada de grip, iba para atrás, bloqueando mucho, patinando y cuando te pasan con las rectas largas y la energía es complicado, porque es como un tren que empieza a pasar. Fue una carrera larga, divertida para ver para los fanáticos".

Además de celebrar el quinto puesto de su compañero Pierre Gasly, el piloto destacó el impacto de los duelos en pista y las banderas amarillas sobre su rendimiento: "Estoy contento con los puntos y el puesto seis y cinco de Pierre, contento con eso. Seguiremos trabajando para las próximas dos fechas que faltan. Es lindo haber peleado con los de adelante, con Leclerc, es difícil cuando empezás a pelear mucho y se corta el tren. Levanté mucho con la doble bandera amarilla y perdí tiempo".

Finalmente, Colapinto reflexionó sobre la importancia de esta experiencia de cara al cierre del calendario: "Fue una carrera divertida para ver. Lindo haber peleado con los equipos de adelante, competir con ellos es una experiencia. Me voy contento con el resultado, buenos puntos para el equipo".

Las expresiones de alegría del corredor argentino comenzaron horas antes de la prueba nocturna, luego de presenciar la consagración de Boca como campeón de la Sudamericana tras el triunfo 2-0 sobre Atlético Mineiro en Barranquilla.

En su caminata por el Las Vegas Strip rumbo a los preparativos con la escudería, el reconocido aficionado de Boca afirmó: "Arrancamos bien la noche. Sí, lo vi, estoy muy contento. Buen arranque".