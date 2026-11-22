FOTO: Se anticipa una semana de intenso calor en Buenos Aires y alrededores

Buenos Aires, 22 de noviembre (NA) -- Se pronostica una semana excepcionalmente calurosa en la Capital Federal y sus zonas aledañas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las temperaturas superarán los 30 grados y podrían alcanzar los 34, lo que indica la llegada de una ola de calor considerable. Las marcas térmicas irán en aumento a medida que avancen los días, haciendo que el próximo fin de semana se asemeje más a un clima veraniego que primaveral.

Es fundamental extremar los cuidados para evitar deshidratación y golpes de calor, especialmente en poblaciones vulnerables como los adultos mayores y los niños.

Para este domingo, se prevé un cielo algo a parcialmente nublado con vientos del sudoeste que cambiarán al noroeste, y una temperatura mínima de 12 grados y máxima de 29.

El lunes, se anticipa un cielo de parcial a mayormente nublado, con vientos del noroeste que cambiarán al oeste, y temperaturas que oscilarán entre los 15 y los 30 grados.

Para el martes, se espera un cielo mayormente nublado, con vientos del oeste rotando al sudoeste, y termómetros que marcarán entre los 18 y los 29 grados.

El miércoles será un día algo nublado con vientos del noreste que cambiarán al noroeste, donde se espera una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 26, siendo el día "más agradable" de la semana.

El jueves se pronostica un cielo algo nublado y vientos del noroeste que cambiarán al norte, con temperaturas que irán de los 13 a los 27 grados.

El viernes se espera un cielo algo nublado, con vientos del norte y termómetros que se ubicarán entre los 17 y los 30 grados.

Finalmente, el sábado se anticipa un cielo algo nublado y vientos del norte, con una temperatura mínima de 21 grados y máxima de 34, convirtiéndose en el día más caluroso de la semana.