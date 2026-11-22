Se anticipa una semana de intenso calor en Buenos Aires y alrededores
Las temperaturas se elevarán significativamente, alcanzando hasta 34 grados. Se recomienda precaución por deshidratación y golpes de calor.
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Buenos Aires, 22 de noviembre (NA) -- Se pronostica una semana excepcionalmente calurosa en la Capital Federal y sus zonas aledañas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Las temperaturas superarán los 30 grados y podrían alcanzar los 34, lo que indica la llegada de una ola de calor considerable. Las marcas térmicas irán en aumento a medida que avancen los días, haciendo que el próximo fin de semana se asemeje más a un clima veraniego que primaveral.
Es fundamental extremar los cuidados para evitar deshidratación y golpes de calor, especialmente en poblaciones vulnerables como los adultos mayores y los niños.
Para este domingo, se prevé un cielo algo a parcialmente nublado con vientos del sudoeste que cambiarán al noroeste, y una temperatura mínima de 12 grados y máxima de 29.
El lunes, se anticipa un cielo de parcial a mayormente nublado, con vientos del noroeste que cambiarán al oeste, y temperaturas que oscilarán entre los 15 y los 30 grados.
Para el martes, se espera un cielo mayormente nublado, con vientos del oeste rotando al sudoeste, y termómetros que marcarán entre los 18 y los 29 grados.
El miércoles será un día algo nublado con vientos del noreste que cambiarán al noroeste, donde se espera una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 26, siendo el día "más agradable" de la semana.
El jueves se pronostica un cielo algo nublado y vientos del noroeste que cambiarán al norte, con temperaturas que irán de los 13 a los 27 grados.
El viernes se espera un cielo algo nublado, con vientos del norte y termómetros que se ubicarán entre los 17 y los 30 grados.
Finalmente, el sábado se anticipa un cielo algo nublado y vientos del norte, con una temperatura mínima de 21 grados y máxima de 34, convirtiéndose en el día más caluroso de la semana.
Lectura rápida
¿Qué se espera para esta semana?
Una ola de calor con temperaturas que superarán los 30 grados.
¿Quién lo informa?
El pronóstico es emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
¿Cuándo será el día más caluroso?
El sábado se anticipa como el día más caluroso, alcanzando los 34 grados.
¿Qué cuidados se deben tener?
Se recomienda precaución para evitar deshidratación y golpes de calor.
¿Cómo estará el clima el miércoles?
Se espera un día algo nublado y temperaturas de 12 a 26 grados, siendo el más agradable.
[Fuente: Noticias Argentinas]