En el corazón de la Puna jujeña, donde el paisaje parece de otro planeta y el viento guarda historias de generaciones, vive Edilberta Puca.

Tiene 68 años, es criadora de llamas, hilandera, tejedora y artesana. Su historia es la de una mujer que convirtió una tradición familiar en una misión de vida: preservar los saberes ancestrales de su pueblo.

Oriunda de Cusi-Cusi, localidad ubicada a unos 340 kilómetros de San Salvador de Jujuy, Edilberta recibió el Premio Trayectoria 2026 del Fondo Nacional de las Artes, en la disciplina Artesanías. Un reconocimiento a toda una vida dedicada al trabajo manual y a la conservación de una técnica que aprendió de su madre cuando tenía apenas 14 o 15 años.

«Yo soy criadora de llamas, soy hilandera, soy tejedora y sé teñir. En el campo, hilando, tejiendo, también seguía», contó durante una entrevista con Cadena 3.

Su especialidad es el telar de cintura, un procedimiento ancestral de gran complejidad que requiere paciencia, conocimiento y una preparación minuciosa de los materiales.

«Lo aprendí de mi madre. Yo cuando tenía más o menos 14, 15 años, me enseñó a tejer mi mamá la primera faja, que hasta ahora la tengo. Ya está viejita, pero es una de esas prendas que no quiero dejar», recordó emocionada.

El telar de cintura tiene una particularidad: el cuerpo de la tejedora forma parte del instrumento de trabajo. La cintura permite mantener la tensión de los hilos mientras las manos realizan los movimientos necesarios para construir cada pieza.

Edilberta explicó que el proceso comienza mucho antes de sentarse a tejer. Primero hay que preparar la lana, retorcer los hilos y disponer diferentes palitos y elementos que permiten organizar la trama.

Después llega el armado, el urdido y la colocación de los hilos, que deben distribuirse cuidadosamente para conseguir el diseño buscado.

El resultado es una pieza reversible, con un color de un lado y otro diferente del lado opuesto. Cada tejido representa horas de dedicación y un conocimiento transmitido de generación en generación.

Su historia también es la de una mujer que se animó a salir de su pueblo para mostrar sus artesanías. En 2008 decidió viajar por primera vez a la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, en Catamarca.

«Una vez me decidí, salí sola. Salí de Cusi-Cusi sin nada: morir, vivir, perder, ganar. Salí de mi casa con mi bolso de ropa y mi bolso de artesanía arrastrando», relató.

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Desde entonces, no volvió a faltar a esa celebración. Su trabajo también llegó a Cusco, en Perú, Tecnópolis y la Sociedad Rural, entre otros espacios donde pudo compartir la riqueza de la artesanía puneña.

A sus 68 años y después de criar a 11 hijos, Edilberta sigue trabajando con sus manos, conservando una herencia que recibió de su madre y que hoy representa buena parte de su identidad.

Detrás de la alegría por el reconocimiento también aparece una preocupación. Edilberta observa con tristeza que cada vez hay menos jóvenes interesados en aprender la técnica del telar de cintura.

El temor es que un conocimiento ancestral, que durante generaciones pasó de madres a hijas, termine perdiéndose por falta de continuidad.

Su testimonio pone sobre la mesa una realidad que atraviesa a muchas comunidades: la necesidad de generar espacios para que los jóvenes conozcan, aprendan y valoren los oficios tradicionales.

En sus ojos está la belleza de Cusi-Cusi, con sus paisajes extraordinarios, el Valle de la Luna y la cascada congelada. También está la emoción de quien recibió un reconocimiento nacional sin olvidar sus raíces.

El Premio Trayectoria 2026 del Fondo Nacional de las Artes distingue una vida de trabajo, pero también reconoce algo mucho más profundo: el valor de una cultura que sigue viva en cada hilo, en cada trama y en las manos de mujeres como Edilberta Puca.

Porque mientras ella siga tejiendo, una parte de la historia de la Puna jujeña seguirá encontrando la manera de llegar a las próximas generaciones.

Informe de Elisa Zamora.