Rossi celebró la Ley de Discapacidad tras ser "ninguneada" y pidió avanzar contra la ludopatía
En su homilía dominical, el arzobispo de Córdoba valoró la aprobación unánime en el Senado de la Ley de Discapacidad y pidió que el próximo miércoles se regule la prevención del juego compulsivo.
22/11/2026 | 09:03Redacción Cadena 3
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Audio. Rossi celebró la Ley de Discapacidad tras ser "ninguneada" y pidió avanzar contra la ludopatía
Santa Misa
Volvé a escuchar la homilía de Ángel Rossi en la santa misa de este domingo:
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