FOTO: La pelea por el rating del fin de semana.

Buenos Aires, 20 noviembre (NA) -- Se han presentado las listas de invitados que participarán en las principales propuestas de televisión para este fin de semana, lideradas por Juana Viale en El Trece con "La Noche de Mirtha" y "Almorzando con Juana", y Andy Kusnetzoff con "PH: Podemos Hablar" en Telefe.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, la programación del sábado 21 y domingo 22 de noviembre ofrecerá una variedad de entrevistas con figuras de actualidad, además de segmentos de humor, cocina y espectáculos musicales en vivo.

Los invitados de Juana Viale en El Trece

Mientras Mirtha Legrand continúa con su proceso de recuperación, Juana Viale asumirá la conducción de las dos "mesazas".

El sábado 21 de noviembre, La Noche de Mirtha presentará un panel centrado en política y análisis con la participación del canciller Pablo Quirno, los periodistas Ignacio Ortelli y Roberto Funes Ugarte, y la conductora Rocío Marengo. La edición contará con un menú elaborado por la chef Jimena Monteverde.

Por otro lado, el domingo 22 de noviembre, a partir de las 14:00, Almorzando con Juana recibirá a la modelo Sofía "Jujuy" Jiménez, quien recientemente anunció su embarazo; al periodista y conductor Mario Massaccesi; la cantante Marcela Morelo; y al ilusionista Adrián Lacroix.

El cierre del programa incluirá una actuación de las marionetas Pache y Plumis.

Invitados de PH: Podemos hablar

Por su parte, Telefe ha preparado una lista de invitados centrada en el entretenimiento. Andy Kusnetzoff conducirá este sábado a las 21:30 un programa que contará con la presencia del cantante de Massacre, Walas; la periodista Sandra Borghi; la conductora y actriz Laurita Fernández; el coreógrafo Flavio Mendoza; y la panelista e integrante de la obra Sex, Anita Espósito.

Agencia NA