Un impactante video de una cámara de seguridad registró la secuencia del choque fatal que dejó tres personas muertas y dos heridas en la autopista Panamericana. El siniestro ocurrió este viernes a las 5.40, a la altura de Boulogne, en el partido bonaerense de San Isidro.

El accidente se produjo en el kilómetro 21 del Acceso Norte, en sentido hacia Pilar y Escobar. Un Volkswagen Vento perdió el control, impactó contra otros vehículos y terminó incendiado. Sus tres ocupantes murieron atrapados dentro del automóvil.

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Cómo fue la secuencia del choque en la Panamericana

Las imágenes muestran que el Volkswagen Vento circulaba por el carril izquierdo a gran velocidad cuando, por motivos que todavía se investigan, perdió el control e impactó contra el guardarraíl.

Tras el primer choque, el vehículo rebotó hacia la calzada y colisionó contra un Volkswagen Suran. Segundos después, alcanzó a un colectivo de la línea 21 que ingresaba a la autopista.

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Luego de ese último impacto se produjo una explosión y el Vento comenzó a incendiarse. El fuego consumió rápidamente el automóvil y sus ocupantes quedaron atrapados en el interior.

De acuerdo con las primeras informaciones, después del primer impacto los neumáticos habrían reventado y las llantas generaron chispas al rozar el asfalto. El incendio se habría desatado tras la colisión contra el colectivo, cuyos restos plásticos quedaron esparcidos sobre la calzada.

Tres personas murieron y otras dos resultaron heridas

La violencia del impacto dejó al Volkswagen Vento completamente destruido, sin techo y con la estructura retorcida. Debido al estado en que quedó el vehículo, hasta el momento no se había podido establecer con certeza la identidad, el sexo ni la edad de las tres personas que viajaban en su interior.

Además, otras dos personas resultaron heridas, según informó a Infobae Autopistas del Sol, la empresa concesionaria de la Panamericana.

Las circunstancias que provocaron el siniestro continúan bajo investigación. Las pericias deberán determinar por qué el conductor perdió el control y cómo se produjo la secuencia de colisiones.